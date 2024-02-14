Вельветовый французский маникюр – яркий хит весны: особенности и модные дизайны френча

Самый известный маникюр в мире приобретает текстурированный вид. Новый взгляд на популярный дизайн включает в себя всю элегантность своего предшественника. Бархатный французский маникюр похож на обычный френч, за исключением того, что блестящие яркие кончики пришли на место простых белых. Мягкий текстурированный визуальный эффект дал дизайну гламурное название.

Нежное мерцание

Простой вариант, который одинаково уместен в офисе и на коктейльной вечеринке. Прозрачный лак с блестками на нюдовой основе — вот и все, что вам понадобится, чтобы следовать модному тренду этой весны и при этом не слишком выделяться.

Создайте классический французский дизайн с помощью серебряного лака для ногтей и нейтральной розовой основы. К холодному серебряному блеску подойдет любая форма ногтей, в том числе квадратная.

Нет ничего лучше, чем красивый золотой маникюр. Если вы хотите гордиться золотистыми бархатными ногтями, выберите вариант френча с прямым краем. Для придания шика добавьте прозрачный блеск поверх основы или в качестве верхнего покрытия.

Больше цвета

Если хочется следовать яркому тренду и одновременно выглядеть скромно, то едва заметный бархатный френч на коротких ногтях станет отличным выходом из положения. Даже если использовать яркий оттенок, он не перетянет на себя внимание, а будет всего лишь тонкий штрихом, завершающим образ (см. главное фото).

Красные ногти всех оттенков актуальны для девушек, которые следят за тенденциями, а бордовый кажется самым универсальным. Он идеально подходит, чтобы заявить о себе, и выглядит еще лучше с небольшим количеством блесток сверху. Соедините два варианта френча — простой и негативный, и вы будете неотразимы!

Глубокий оттенок синего, сияющий, как драгоценный сапфир. Текстурные полоски нанесены не только на кончик ногтя, но и оттеняют блестящее покрытие ногтя.

Само изящество: двухцветный френч

Разделенная пополам область отражена зеркально на пальцах правой и левой руки. Еще один элегантный вариант для тех, кто проводит много времени в офисе, но хочет продемонстрировать идеальный вкус.

Лак или блестки близких оттенков и расположенная по диагонали линия раздела создаст изысканный орнамент.

Если вам не нравится классический вид французского маникюра, вы всегда можете персонализировать эту тенденцию, выбрав одну из бесчисленных альтернатив. Например, маникюр абстрактной формы. Квадратные ногти лучше всего подходят для этого образа, но всегда можно поэкспериментировать.

Буйство красок

Кто сказал, что для этого модного маникюра нужно идти на компромисс с цветом? Если вы любите многоцветный маникюр, вы все равно можете использовать бархатный френч. Лучше всего придерживаться одной гаммы: пастельной, неоновой или темной.