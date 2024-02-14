Apple удалила пиратский кинотеатр Kimi из App Store

Популярный пиратский онлайн-кинотеатр Kimi был обнаружен журналистами в App Store и успел набрать значительную аудиторию за почти полгода существования. Об этом пишет The Verge.

Приложение Kimi было представлено в App Store как инструмент для проверки зрения. Однако фактически оно предоставляло доступ к пиратским копиям сериалов и фильмов без каких-либо платежей. Как Kimi смог пройти проверку Apple на качество и безопасность, остается загадкой.

Добавленное в сентябре, приложение Kimi было доступно для пользователей iOS, iPadOS и macOS. Однако после обращения журналистов The Verge к Apple, приложение было немедленно удалено из App Store. Несмотря на это, Kimi успело стать весьма популярным, занимая восьмое место среди бесплатных развлекательных приложений и 46-е место в общем рейтинге бесплатных приложений.

Основным нарушением Kimi названо нелегальное распространение фильмов и сериалов, что явно нарушало авторские права правообладателей контента. Разработчики приложения зарабатывали на рекламе, размещенной в приложении.