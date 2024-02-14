Скандалы: Утекают, как вода

Как расходуются государственные миллиарды рублей, выделенные на водоснабжение Крыма

Минприроды Крыма утверждает, что на полуострове обнаружены новые месторождения подземных вод в районе сел Тепловка, Ключевое, Николаевка, Вилино и Клёновка. Получается, более полумиллиарда рублей заплачены ООО «Уралгео» за их разведку не зря? Но ведь все эти залежи воды давно известны и разрабатываются.

Бочками

Несколько лет назад в Крыму случилась жестокая засуха. Блокада Северо-Крымского канала Украиной усугубила ситуацию. В городах воду включали по часам, во многие села привозили цистернами пару раз в неделю. Но пошли дожди, великая сушь подзабылась, разговоры о катастрофе утихли. Но не везде. На сайте ГУП «Вода Крыма» и сейчас висит приказ Госкомцена — документ, который устанавливает тарифы на водоснабжение и водоотведение, действующие с января 2024 года. Там предусмотрен и подвоз воды.

Список поселений и улиц, куда приедут водовозки, весьма обширен – занимает 90 страниц. Например, в селе Солнечная Долина, где вблизи курортного Судака работает знаменитый старинный винзавод, в перечень входит 17 улиц. Их жители будут в этом году платить по 41,35 руб. за один кубометр привозной воды.

С ведрами в очереди стоять не надо, все давно приспособились и имеют в хозяйстве баки емкостью 3-6 кубометров. Из них и питается домашняя локальная водопроводная сеть: на полив, на кухню… Благо морозов здесь не бывает. Выше в горах – сложнее.

Мечтатели

Рассматривались самые фантастические проекты. Например, прошла информация, что под Азовским морем есть колоссальное озеро с пресной водой. Некоторое время носились с идеей ее добычи, но она оказалась не пресной. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что эта вода обладает высокой степенью минерализации: «А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо, крымские очистительные станции не справятся с необходимыми для полуострова объемами».

Рассматривали проекты опреснения морской воды, даже определили их локацию – решили строить два опреснителя во Фрунзе (Сакский район) и в Ялте. Теперь и от этих энергозатратных проектов отказались. Но Россия хотела и готова была вложить колоссальные деньги, чтобы улучшить водоснабжение своего нового региона. В 2020 году глава РК Сергей Аксенов называл обещанную сумму — 45 миллиардов рублей.

В комплексный план обеспечения надежного водоснабжения Крыма были включены строительство, реконструкция и капремонт водопроводных сетей, ремонт и реконструкция канализационных очистных сооружений в Большой Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судаке. Запланирована замена труб для для снижения потерь в водопроводных сетях Симферополя, изучение и разведка запасов подземных вод, бурение новых скважин, строительство новых водоводов. Глава региона уточнил, что все эти мероприятия планируется реализовать до 2024 года.

Правда жизни

2024 год настал. И вот истории выполнения нескольких эпизодов этих смелых планов. Одним из срочных стратегических объектов был пятикилометровый водовод от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Курировал строительство вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, известный ранее как крупный застройщик Севастополя.

В сентябре 2021 года успевших уволиться из Совмина Евгения Кабанова, министра строительства Михаила Храмова и владельца фирмы-подрядчика Романа Журавлева арестовали по обвинению в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере – 57,5 млн руб. при строительстве и досрочной сдаче водовода. Они отделались штрафами и условными сроками.

В историях о геологоразведке фигурировали суммы посерьезнее. Организовали поиски новых источников воды, пригодной для питья. В ноябре 2020 года ГУП «Вода Крыма» заключило договор на выполнение «работ по геологическому изучению и разведке водозаборов в целях увеличения использования подземных вод, в рамках мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением в Республике Крым, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах Республики Крым».

Стоимость работ оценили более чем в 226 млн руб., срок ограничили ноябрем 2021 года. Единственным поставщиком оказалось ООО «Уралгео» из Уфы. Подрядчик получил аванс, оплаченный из бюджета Крыма – 125 млн руб. В сентябре 2021 года исполнение контракта прекращено из-за ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных стороной контракта.

В июне 2021 года ГУПРК «Крымгеология» провело закрытый тендер и по процедуре закупки у единственного поставщика заключило контракт с ООО «Уралгео» на волнение работ по геологическому изучению недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым стоимостью более 593 млн руб. Подрядчиком опять стало «Уралгео».

23 декабря 2021 года генеральный директор госпредприятия «Крымгеология» был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Правда, в этом эпизоде речь шла не о воде, а о добыче известняка.

Семеро смелых

Что касается ООО «Уралгео», то эта компания с семью сотрудниками и уставным капиталом 10 тыс руб. (из них 75% в августе 2021 года внес крымчанин Владимир Бида) в последующие годы, если судить по открытым данным, договоров не заключала. В 2022 году задекларировала прибыль 1,5 млн руб. В уставе сказано, что ее основная деятельность – деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций.

Срок действия договора на разведку водных запасов был ограничен 30 ноября 2023 года, поэтому журналисты обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым с просьбой сообщить о результатах изучения недр в поисках воды. И получили ответ от первого заместителя министра Алексея Яценко: «Геологическое изучение недр с целью выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым проводилось в рамках комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. По результатам поисковых работ выделено 5 новых участков месторождений подземных вод в районе сел Тепловка, Ключевое, Николаевка, Вилино и Клёновка. Лицензии на добычу подземных вод для водоснабжения населения выданы ГУП РК «Вода Крыма».

Получается, более полумиллиарда рублей были потрачены не зря, и водоснабжение пяти сел Бахчисарайского и Симферопольского районов теперь улучшится?

Старая вода

Однако еще годом раньше директор бахчисарайского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Ширяев рассказывал: «Сегодня водозабор Вилино-2 запущен в работу, выбурить его решили в 2021 году». По словам Ширяева,решение о бурении дополнительных скважин между селами Вилино и Табачное Бахчисарайского района было принято еще в 2020 году. Выходит, «Урадгео» тут ни при чем.

В марте 2021 года по местному ТВ прошла новость о том, что в Симферопольском районе разрабатывают Бештерек-Зуйское месторождение воды, известное очень давно: «В окрестностях села Клёновка под Симферополем располагается крупное месторождение артезианской воды – Бештерек-Зуйское. Его обнаружили еще в советские времена. Но тогда эти запасы не пригодились, месторождение законсервировали».

Водозабор подземных вод «Николаевка» тоже существует достаточно давно. Еще в декабре 2022 года Сергей Аксенов назначил ООО «Уралгео» единственным подрядчиком по госконтракту на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство водовода от водозабора подземных вод «Николаевка» с ценой контракта 369 млн руб. По счастью, на середину января нынешнего года крымские водохранилища естественного стока (куда вода подается не из Северо-Крымского канала, а стекает с гор), наполнены на 85-90%, общий объем собранной воды приближается к максимальному за последние 35 лет. Мало осадков было только на Ай-Петри – крупнейшем водосборнике Южного берега, и в Восточном Крыму – в Керчи и Феодосии. Но дождливый сезон продолжается.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Версия”