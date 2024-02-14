Астрологам запретят пользоваться нейросетями при составлении прогнозов

Члены парламентской комиссии по анализу достоверности сведений, получаемых в астрологических прогнозах разработали поправки в специальный федеральный закон, регламентирующий работу магов и предсказателей.

Депутаты впервые обратили внимание на опасность прогнозов, составленных с помощью искусственного интеллекта.

– Мы уже третий месяц пристально изучаем все астропрогнозы и всё чаще встречаются тексты, написанные нейросетями. Какая достоверность может быть у таких предсказаний? Помимо того, все нейросети имеют англоязычную природу, а это недружественные нам государства и прогнозы также влияют на те или иные мнение россиян, – рассказал глава комиссии Евгений Зорькин.

Согласно обновлённому закону, СМИ, публикующие сведения от астрологов, обяжут проверить все тексты на антиплагиат и удостовериться, что при их составлении не использовались нейросети. Для мониторинга изданий и специализированных интернет-ресурсов будет расширен состав парламентской комиссии на 20 человек с помощниками. За каждым из них закрепят отдельное СМИ.

В конце каждой пленарной сессии глава комиссии выступит с отчётом с парламентской трибуны.

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