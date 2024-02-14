Рупор кремлевской пропаганды: Подписан закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ.

Соответственно, в ближайшее время увидим правоприменительную практику. Поводов для этого более чем достаточно.

Комментаторам еще раз напоминаю, что теперь есть риск остаться без дивана, так что соизмеряйте то что пишете с действующим законодательством.

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