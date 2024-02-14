MySmartPrice раскрыл дизайн смартфона Xiaomi 14 Ultra за 150 тысяч рублей

В сети появились рендеры флагманского камерофона Xiaomi 14 Ultra, который ожидается на рынке в ближайшее время. Изображения были представлены порталом MySmartPrice.

Новый смартфон Xiaomi 14 Ultra представляет собой улучшенную версию прошлогоднего Xiaomi 13 Ultra, с некоторыми интересными изменениями. Очевидным отличием является отказ от бугорка на задней крышке, что делает его более эстетичным устройством. Кроме того, вокруг блока камер видна рамка, которая стала типичной для многих китайских производителей в последнее время.

По доступным изображениям, смартфон будет выпускаться в белом и черном цветах с крышкой из искусственной кожи. Скорее всего, Xiaomi также представит и другие цветовые варианты на презентации. Кроме того, рамки Xiaomi 14 Ultra, скорее всего, будут изготовлены из титана.

По слухам, Xiaomi 14 Ultra не сильно отличается от предшественника. Он будет оснащен тем же 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем, четырьмя камерами Leica по 50 мегапикселей каждая. Основные изменения коснутся нового чипа Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятора емкостью 5300 мАч и операционной системы Android 14 с HyperOS.

По последним данным, стоимость Xiaomi 14 Ultra в Европе составит €1600, что сделает его одним из самых дорогих смартфонов в ассортименте компании. Презентация флагмана назначена на 25 февраля.