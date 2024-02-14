Мнение: В России так же

Вот, из комментов к посту про укус пчелы в Америке. Пишет москвич:

“Только что 3 недели назад было с одним знакомым, отёк Квинке, всего раздуло, перестал дышать. Вызвали скорую, приехала и… Ничего не сделала. Должны были сделать трахеотомию, но там были фельдшера, им – “не положено”. Жена кричит, дети кричат, он лежит синий, не дышит, а им – не положено. Вызвали реанимацию, конечно, когда приехали, только констатировали смерть.

Так что страх перед законом сильнее долга врача”.

Два бича современного общества – страх перед государством (законопослушность) и всеобщая некомпетентность.