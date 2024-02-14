Эксклюзивные iPhone 15 Pro из коллекции Garden of Eden представлены ко Дню святого Валентина

Компания Caviar, специализирующаяся на производстве роскошных смартфонов и носимой электроники, представила ограниченную серию iPhone 15 Pro под названием “Garden of Eden” ко Дню святого Валентина. Информацию об этом пишет портал iXBT.

Серия включает четыре модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выполненные с применением золота, бриллиантов и кристаллов Swarovski. Самая дорогая из них Mystical Panther Gold 18K изготовлена из 18-каратного золота и украшена 159 бриллиантами на задней панели. Этот эксклюзивный дизайн доступен только для iPhone 15 Pro Max, который оценивается в диапазоне от 4,15 до 4,2 млн рублей, в зависимости от объема памяти.

Остальные модели серии, такие как Bird of Paradise, Wonderful Orchid и Lovely Butterflies, отличаются между собой количеством и расположением бриллиантов или кристаллов, а также использованием цветной эмали и киринита, а также 24-каратного золота. Их цены варьируются от 599 до 754 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти.

Также отмечается, что к каждому iPhone в комплекте прилагается гео-метка AirTag в форме сердца, которую можно приобрести отдельно за 22 тыс. рублей.