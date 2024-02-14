Новый чат-бот Gemini от Google теперь доступен на iPhone

Недавно Google выпустила свой фирменный чат-бот Gemini для Android, который теперь также доступен для пользователей iPhone. Приложение Google требуется для его использования на обеих платформах, пишет портал Android Authority.

Для пользователей Android необходимо загрузить отдельное приложение, в то время как на iOS нейросеть работает в рамках фирменного сервиса Google, который также является поисковиком. Для переключения между поиском и чат-ботом следует выбрать соответствующую вкладку в верхней части экрана на главной странице приложения.

Для общения с Gemini можно использовать голосовые, текстовые или фотозапросы. Ответ от искусственного интеллекта не озвучивается автоматически, его можно прослушать, нажав на значок динамика.

ИИ может давать краткую выжимку из больших текстов, генерировать программный код, тексты разного формата, изображения и многое другое. На iPhone Gemini не может использоваться вместо Siri и вызываться вне приложения.

Gemini поддерживает русский язык, но сервис недоступен при подключении с российским IP-адресом, показывая сообщение: “Gemini пока недоступен в этом регионе”.