Bосстание фермеров по всему миру грозит Западу «сюрпризами» на выборах

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Фермеры по всему миру продолжают бороться с властями за свои права, причём протесты, судя по всему, только набирают обороты. Как отмечает Bloomberg, недовольством земледельцев пользуются правые и евроскептики, которые переманивают их на свою сторону. Если правительства продолжат проводить «зелёную» политику, игнорируя требования фермеров, этот год выборов станет для них последним годом нахождения у власти.



AP

История возмущения фермеров долгая и глубокая, однако в этот год протесты сельскохозяйственных работников играют особую роль — их отличительной чертой является масштабность и влияние на многочисленные выборы по всему миру, отмечает Bloomberg. И пока люди, стоящие у власти, безуспешно пытаются усмирить земледельцев, их оппоненты — от Дональда Трампа до ультраправых групп в Европе — заручаются их поддержкой для победы на выборах.

«Восстание фермеров» стало основным вопросом в более широкой культурной войне, в центре которой стоят экономические и социальные преобразования. Протесты затронули такие страны, как Бельгия, Франция, Германия, Польша, Италия, Испания, Швейцария, Румыния и многие другие. Как пишет издание, требования фермеров отличаются от страны к стране, начиная от повышения зарплаты и заканчивая устранением конкуренции в лице украинских поставщиков.

В Европе беспокойство среди фермеров усилилось благодаря амбициозному «зелёному курсу» — пакету законодательных актов ЕС, призванных свести к нулю загрязнение окружающей среды к 2050 году. Фермеры опасаются, что такая «зелёная» политика приведёт к снижению урожайности и, соответственно, доходов, поскольку сельское хозяйство является источником более одной десятой части выбросов парниковых газов.

По мнению парижского профессора политических наук Криса Хегадорна, сегодня «фермеры представляют собой серьёзную проблему для правительств, которым предстоит осуществить сложный, но необходимый переход к производству здоровой, устойчивой пищи и рациону питания».

В попытках усмирить гнев земледельцев ЕС в последние недели отступил от некоторых из своих ключевых экологических амбиций в отношении сельского хозяйства. Однако, как считает Bloomberg, в большинстве стран фермеры по-прежнему остаются неудовлетворены мерами правительства — здесь в борьбу вступают ультраправые и евроскептические партии.

По прогнозам экспертов, популисты, выступающие против ЕС, будут лидировать в опросах в девяти странах — членах ЕС на парламентских выборах в июне этого года. В их число входит и Франция, где люди всё больше отдают предпочтение ультраправой партии Марин Ле Пен, которая прилагает все усилия, чтобы привлечь на свою сторону фермеров.

«Создаётся впечатление, что некоторые люди в Брюсселе считают, что «зелёная» повестка дня гораздо важнее, чем фермеры, производящие продукты питания», — объясняет известный социолог Фрэнк Фуреди. «Кажется, что иногда они хотят, чтобы в Европе было меньше фермерства, потому что они полагают, что это поможет окружающей среде». Однако погоня за экологией может обернуться для нынешних правительств неприятным сюрпризом: если они продолжат игнорировать требования простых людей, победителями на выборах, скорее всего, окажутся правые и евроскептики, пишет Bloomberg.