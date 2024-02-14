Мнение: О России после Путина… Грядёт π-ц?

Российская #оппозиция за рубежом неожиданно воодушевилась и принялась делить министерские портфели в Прекрасной России Будущего.

Вообще, самое стрёмное для блогера в России — что-то креативить про «сваливших» оппозицонеров. Потому что приходится бдительно проверять, кем назначен тот или иной имярек. Простой ли он «иноагент», либо «террорист и экстремист», а может и вообще «нежелательный». В последнем случае его даже цитировать нельзя — могут признать соучастием в деятельности.

Но тут — особый случай и «не могу молчать».

Иноагент Ксения Ларина, измученная нарзаном и бессонницей, поделилась инсайтом. Как будет выглядеть Прекрасная Россия Будущего, когда нынешние борцы с Режимом™ сами придут к власти? Какие задачи они станут решать в первую очередь? И какой командой.

Вот, ловите новое «свободное» #правительство при освобождённом президенте Алексее Навальном, который сейчас сидит за создание и руководство экстремистским сообществом.



На всякий случай, все они — иноагенты и отщепенцы

Экономист-теоретик во главе правительства дилетантов? Ой-вэй…

Розовые, блин, пони…

Ну а программа — вот.

«1. Убрать все властные структуры из Кремля, открыть его для посещения и создать общедоступный исторический музейный центр с библиотеками, экскурсиями, лекциями и занятиями.

2. Вынести “чучело” из мавзолея и включить здание в музейный комплекс, чем займётся [галерист-иноагент Марат] Гельман.

3. Провести тотальную реконструкцию Лубянской площади. Здание КГБ тихо взорвать. Разбить там большой парк с фонтаном в центре. И играть живые концерты.

4. Реабилитировать и освободить всех политзаключённых, пересмотреть и проверить все приговоры по статьям о шпионаже, нарушении гостайны, оправдании терроризма, реабилитации нацизма.

5. Отменить закон об иноагентах и нежелательных организациях, а также статью о распространении фейков и дискредитации армии».

И это всё?

Ну, практически. Там ещё «мелочи», типа, «вернуть #Крым, предать международному суду всех преступников и провести открытые процессы над их соучастниками по типу нюрнбергских».

А #экономика, задыхающаяся в тисках санкций и стонущая под бременем репараций?

Ну что вы! Не барское это дело. Сад и живая музыка на Лубянке намного важнее. Всё остальное — как-нибудь само собой наладится. Если правильно министерские посты поделить. А то ведь перегрызутся между собой гг. оппозиционеры, того и гляди. Как свергатели Николая II в апреле 1917-го. И как большевики в ноябре 1917-го.

Кажется, по сравнению с этими «гигантами мысли» и «отцами-матерями русской демократии» даже ельцинская #власть начала 1990-х — верх компетентности и клуб интеллектуалов. И даже колумнист «Коммуниста» Егор Гайдар с его наивной верой, что «рынок всё порешает» — просто образчик реализма.

Так что выбор у России — между ме-е-едленным сползанием по уровню жизни в поздние 1990-е и быстрой катастрофой в стиле ранних 1990-х. Причём такого масштаба, что «лихие» покажутся Раем.

Может, в данном случае «ужас без конца» и #Путин forever всё-таки лучше?

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