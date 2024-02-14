Модели с отложным воротником и в стиле милитари: модные образы с цветными тренчами для дождливой погоды

Тренчкот – один из главных предметов одежды в межсезонье. Он стал неотъемлемой частью практически любого гардероба. И хотя модели бежевого и светло-коричневого цвета обычно являются самыми востребованными, в 2024 году им предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией. Этой весной на передний план выходят модели разных цветов, которые помогут составить яркие и невероятно стильные образы для дождливой погоды.

Желтый тренч

Двубортный яркий плащ канареечно-желтого цвета с отложным воротником, боковыми карманами и поясом идеально сочетается с зеленой юбкой. Этот наряд поможет продемонстрировать свой оригинальный стиль.

Красный кожаный плащ

Модели из красной кожи очень эффектно смотрятся. Лакированный тренч прямого кроя с ремнем на талии и регулируемыми бретелями на манжетах отлично сочетается с полностью черной одеждой под ним.

Розовый тренч

Совсем необязательно ждать весны, чтобы создать яркий наряд. Вполне возможно встречать пасмурные дни с сияющими предметами гардероба, такими как розовый тренч длины миди. Он отлично сочетается с ковбойскими сапогами цвета розовый металлик. Можно выбрать двубортную модель пудрового цвета из эластичного материала с широким воротником и поясом.

Тренчи с широкими плечами в синих тонах

На улицах французской столицы можно увидеть плащи с широкими плечами разных оттенков синего цвета. Темно-синий тренч почти так же популярен, как бежевый и светло-коричневый. Длинная атласная модель из водоотталкивающей ткани с золотыми пуговицами – трендовая вещь весны 2024 года.

Плащ цвета хаки

Этот тон великолепно подходит удлиненных моделях для дождливых дней. Длинный двубортный объемный тренч цвета хаки с воротником, лацканами и длинными регулируемыми рукавами отлично смотрится со смелым образом без брюк.

«Тихая роскошь»

Монохромные наряды белого цвета – это стопроцентный успех. В этом сезоне можно будет часто увидеть белые тренчи, а также цвета слоновой кости или экрю.

Короткие модели из 100%-й хлопчатобумажной ткани также будут пользоваться спросом весной 2024 года.