Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ перерезали ключевую трассу снабжения Авдеевского гарнизона
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Наши штурмовики за последние сутки проломили оборону противника к югу от коксохима и вышли к Индустриальному проспекту.
Ключевая дорога снабжения Авдеевского гарнизона перерезана. Информацию подтверждают источники противника.
Теперь у тех, кто сидит к югу от коксохима осталась по сути одна дорога, которая идет через Орловку к микрорайону "Химик".
В ближайшую неделю стоит ожидать попыток контратак ВСУ на флангах, чтобы стабилизировать ухудшающуюся ситуацию в Авдеевке.
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Источник: Colonel Cassad
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