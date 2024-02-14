 

Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ перерезали ключевую трассу снабжения Авдеевского гарнизона

14.02.2024, 1:25, Разное
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Наши штурмовики за последние сутки проломили оборону противника к югу от коксохима и вышли к Индустриальному проспекту.
Ключевая дорога снабжения Авдеевского гарнизона перерезана. Информацию подтверждают источники противника.
Теперь у тех, кто сидит к югу от коксохима осталась по сути одна дорога, которая идет через Орловку к микрорайону "Химик".

В ближайшую неделю стоит ожидать попыток контратак ВСУ на флангах, чтобы стабилизировать ухудшающуюся ситуацию в Авдеевке.

Источник: Colonel Cassad


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