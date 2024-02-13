Мнение: Перекос рождаемости в СССР, как пионеров учили воровству и советские школьные столовые

1. В комментариях сейчас написали, что «с демографией за последние 100 лет лучше всего дела обстояли при Сталине». При всём уважении к Иосифу Виссарионовичу, тут есть некоторое лукавство. Когда пишут про высокую рождаемость в СССР, обычно забывают два факта. Факт первый — в 1917 рождаемость была 7 детей на семью. В 1992 — уже ближе к 2 детям на семью. При этом основное падение рождаемости произошло в сталинский период — более чем двукратное падение за неполные 30 лет, с 7 до 3 детей. Сталин установил тем самым демографический антирекорд: таких отвесных падений в истории России не было больше никогда, за всю наше тысячелетнюю историю.



Факт второй — национальная политика СССР подразумевала развитие нацреспублик за счёт РСФСР. Отражалось это не только на денежных перекосах, из-за которых, например, грузины казались в СССР богачами, но и на резком снижении рождаемости именно русских. См. наглядную табличку, взятую из комментариев:

Таким образом, конечно, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, но всё же сухие цифры говорят не в его пользу. В 1917 население России — если брать современные границы — было таким же, как и в США, около 100 млн человек. После 75 лет советской власти, в 1992, мы уже отставали по размеру населения от американцев почти вдвое, при этом в США в 1992 население продолжало расти, тогда как Россия уверенно покатилась по демографическому склону ещё при Брежневе.

2. В комментариях рассказали, как советская власть научила пионеров воровать подшипники с завода (ссылка):



Sas. В конце 1940-х, начале 1950-х годов не было у пацанов в Москве вожделенней мечты, чем четыре подшипника. Их можно было надеть на концы досок, соединенных рейками, сесть на эту конструкцию верхом и, руля ногами, скатиться по крутым Московским улицам, например, по Метростроевской. Москва тогда была почти миниатюрной, и огромные плоские прерии Бибирево или Черемушек еще не были освоены. Поэтому 7 московских холмов всегда были в шаговой доступности, отчего цена подшипников взлетала до заоблачных вершин. Ценен был и расколовшийся после года покатушек подшипник, точнее его стальные шарики. Как они отскакивали от гранита московского метро!

И вот этих десятилетних школьников (отец 1941 года рождения) ведут на экскурсию на шарикоподшипниковый завод! Это как если сейчас отвезти детей на фабрику мороженного и забыть там на неделю. Строжайше, строжайше, сам директор лично, заинструктировали школьников, что воровать подшипники ну никак нельзя. Страна восстанавливается, каждый подшипник на особом учете, их с нетерпением ждут на станкостроительных, автомобильных и тракторных заводах. Пропадет один подшипник из 20 для станка, весь станок, считай, сломан. Будьте сознательны, вы пионеры, мать вашу, руки поотрываем!

Все ходили засунув руки в карманы, поедая глазами невиданное богатство. Ни один ничего не взял.

А потом тот же класс повели на экскурсию на завод Серп и Молот, который был металлургическим. Чтобы не городить полноценное сталеплавильное производство почти в центре Москвы, завод перевели на электродуговые печи и переплавку металлолома. Все школьники собирали весной металлолом, который отправлялся в бездонные печи Серп и Молота. Но что тому заводу металлолом от школяров раз в год? Ему каждый день давай сотни тонн. И давали. Московские заводы по плану, по графику. И вот сидит директор какого-нибудь завода металлоконструкций, и тут к нему врывается плановик, и говорит, что завтра надо сдать 50 тонн металлолома. Директор окидывает взглядом территорию и видит, что последние гвозди подмели надысь. И дает команду, отгружать из готовой продукции, ибо остановка металлургического завода по его вине (непрерывное, мать ее, производство!) ведет к потере партбилета, а это страшнее, чем войти не в ту дверь!

И вот идут школьники, полные одухотворенности от скорого построения коммунизма в одной, отдельно взятой за жабры стране, наблюдают как льется сталь из печей, и как грузят в вагранки металлолом. И вот проходят мимо печи, которую сейчас будут загружать, а перед печью стоят невзрачные ящики из корявых досок. Над ящиками ужасом, летящим на крыльях ночи, проплывает катушка электромагнитного крана. Хрясь! Ящики взмыли ввысь, и от удара дерево раскололось и осыпалось. А там в масле блестят новые подшипники! И их в огонь, в Огонь, в ОГОНЬ, в О-Г-О-Н-Ь!!!

Сказать, что весь класс стоял в ступоре час, ничего не сказать. В глазах школьников рушились галактики, вера в Деда Мороза и товарища Сталина.

И вдруг через три месяца класс узнает, что у них опять будет экскурсия на ГПЗ-1, тот же шарикоподшипниковый завод!

Готовились, как к войсковой операции. Авоськи надевались через плечо и голову. Вынесено было никак не меньше того количества подшипников, которые погибли в печах завода. Один пацан вынес даже шарик диаметром 200 миллиметров.

3. Блогер Олег Г. делится воспоминаниями о школьной столовой в советские времена (ссылка):

В нашей школьной столовой и свинья бы есть не стала. Разве что уж очень голодная была бы. Столовая у нас была в подвале и постоянно затапливалась “фекальными водами” из канализации.

То, что готовили на месте, даже нюхать было противно, не то что есть. “Голубцы” воняли так, что и бродячая собака их есть бы не стала. “Котлеты” были без мяса точно. Состояли в основном из отходов хлеба и воды. “Каша”, как правило, была такая, что из тарелки не выпадала. Молоко в “молочной” каше было только для цвета. Есть эту “кашу” никому в голову не приходило.

Детдомовские у нас не учились. Зато работницы столовой были одна к одной, пудов на семь каждая. Не меньше. И волокли с работы вообще всё. Тем более что их бурду дети всё равно не ели. Они просто списывали продукты по норме, а потом ещё и свиноводам отходы, видимо, продавали. А может так отдавали по знакомым. Не знаю.

Есть в нашей чудной школьной столовой можно было следующее, помню как вчера: булочка за 9 копеек, плюшка за 12 копеек, тертая морковка (вроде 3 копейки стоила) и молоко в пакетах (иногда, но не каждый день, детям молоко доставалось бесплатно, то что не растащили столовские).

Прошу заметить что учился я не в глухомани (может там и лучше было бы как раз), а в городе Ленинграде, школа 270. Нынче эта школа настолько не похожа на себя, что её и не признать. И было это с 1976 по 1984 годы. Типа самые “сытые” советские времена.

Интересно, что на это скажут читатели, заставшие ещё советскую школу – как обстояли дела конкретно в вашем учебном заведении? Я в советское время учился преимущественно в тридцатке (тоже Ленинград). Кормили в столовой невкусно, но нормально — претензий к свежести продуктов и к чистоте посуды у меня не было никаких.