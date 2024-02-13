Мнение: Конец немецкой промышленности, Россия обгоняет США и новая кража в исполнении Евросоюза

1. В американских СМИ, кажется, вошёл в моду особый жанр статей. Раньше американские журналисты со смаком писали про грядущий неизбежный крах экономики России из-за санкций, то теперь, когда с прогнозами по России не задалось, они начали писать про крах Германии (ссылка):



Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. К такому положению дел привела конкуренция со стороны США, снижение интереса Китая к товарам ФРГ и энергетический кризис на фоне прекращения поставки российского газа, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, еще одной причиной упадка можно считать “политический паралич, охвативший Берлин”. Указывается, что “дни Германии, как промышленной сверхдержавы, подходят, вероятно, к концу”. Агентство отмечает, что объем промышленного производства “в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности”.

“Честно говоря, особой надежды нет, – приводит Bloomberg слова Стефана Клеберта, генерального директора GEA Group AG, компании-поставщика производственного оборудования. – Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию”.

В публикации агентства подчеркивается, что “основы промышленной машины Германии рухнули, как домино” из-за стремлений США “конкурировать со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции” и снижения интереса Китая к немецким товарам. Bloomberg выражает также уверенность в том, что “последним ударом для некоторых производителей тяжелой промышленности стало отсутствие доступных ранее огромных объемов дешевого российского природного газа”.

На текущей неделе представитель Минобороны ФРГ заявил также, что Германия достигла пределов возможного и в производстве боеприпасов Украине. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что другие страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку.

2. По данным МВФ, прогноз роста ВВП в 2024 году (см. заглавная картинка) для России выше, чем в США – 2,6% против 2,1% (ссылка). Для большинства европейских стран прогноз также слабее российского – в той же Германии, например, ожидается рост лишь в 0,5%. И это при том, что МВФ традиционно скептичен по отношению к нашей стране – аналитики этой организации из года в год завышают прогнозы по странам Запада и занижают по России.

3. В Евросоюзе пытаются поправить свои финансовые дела путём постепенно кражи замороженных российских активов. На этот раз украсть собираются доходы от их размещения, которую согласно постановлению совета ЕС теперь требуется хранить отдельно для возможной дальнейшей передачи в бюджет ЕС с целью финансирования Украины (ссылка):

Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе.

Проведу аналогию. Это как если бы некий застенчивый воришка украл кошелёк, а потом сказал: «пока что полежит у меня, но я буду тратить из него регулярно десятую часть денег в качестве платы за хранение».