Затягивая войну, Запад уничтожает Украину — заявил сенатор Вэнс в интервью Такеру Карлсону

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Американские политики «ведутся на пропаганду» о том, что в интересах Украины — продолжать конфликт. Однако многие из них осознают, что затягивание войны ведёт к прямому уничтожению Украины, заявил сенатор Джей Ди Вэнс в интервью Такеру Карлсону. По его словам, поддержка конфликта скорее не в интересах украинцев, а в интересах американского ВПК и тех, кто считает, что «самая насущная задача Америки — победить русских».

Политические последствия, стоящие за этим (конфликтом на Украине. — ИноТВ), кажутся невероятно мрачными. Как и гуманитарные последствия. Я заметил, что никто на Капитолийском холме, похоже, не заинтересован в том, чтобы узнать, сколько людей погибло в этой войне. По достоверным беспристрастным оценкам, погибло около 400 тысяч украинцев. Это примерно столько же американцев, сколько погибло за всё время во Второй мировой войне. А это, разумеется, страна, намного меньшая по размеру.

Так как же сенаторы-республиканцы умудряются говорить: «Мы делаем это ради украинского народа, ради демократии», когда уничтожают целое поколение и ни о какой демократии не идёт и речи? О чём они думают?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор-республиканец от штата Огайо: Такер, они ведутся на пропаганду о том, что в интересах Украины — продолжать эту войну. Зеленский приезжает в Вашингтон, он жёстче, чем многие из наших, и я думаю, что это их немного воодушевляет. И Зеленский рассказывает им истории о том, что эта война — в интересах всей Украины.

Плевать, что на Украине люди протестуют против призыва. Плевать, что средний возраст солдат там приближается к 45 годам. И плевать, что 650 тысяч самых обеспеченных украинцев покинули страну в самом начале войны. Они не остались и не стали воевать. Так что идея о том, что это единодушно поддерживается украинским населением, конечно же, абсурдна и нелепа. Никто в это не верит.

Но вот что действительно безумно и, как мне кажется, в конечном итоге очень цинично, Такер: все знают, что эта война приведёт к уничтожению Украины. У меня были разговоры с коллегами-демократами, когда они с мрачным взглядом говорили, что собираются бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если честно поговорить с этими ребятами, они признают, что это не в интересах Украины. Это в основном в интересах военных подрядчиков и людей, которые считают, что самая насущная задача Америки — победить русских. Конечно, я не разделяю эту точку зрения.

Я не думаю, что РФ следовало вторгаться, Такер. Но я также считаю, что мы должны уделять гораздо больше внимания более насущным проблемам, таким как демографический коллапс Соединённых Штатов, наши открытые границы и то, что происходит в Восточной Азии. Так что это масштабная кампания, Такер, направленная на то, чтобы отвлечь людей от реальных проблем в мире и реальных проблем, существующих в нашей стране.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.