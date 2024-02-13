Филлеры с гиалуроновой кислотой – новый тренд в уходе за губами: особенности бьюти-процедуры
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Гиалуроновая кислота — один из главных трендов последних лет в сфере косметологии. Это чудодейственное средство не вызывает аллергии, не наносит никакого вреда организму и может добавляться в самые разные косметические средства. Помимо кремов, масок и сывороток гиалуроновую кислоту могут содержать и филлеры — наполнители для губ.
Считается, что инъекции с использованием филлеров на базе гиалуроновой кислоты способны не только разглаживать губы и делать их более объемными. По мнению косметологов, использование таких наполнителей способствует и улучшению контура губ. Гиалуроновые филлеры придают губам естественную натуральную форму.
Этапы процедуры
Сама процедура увеличения объема губ с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой состоит из нескольких этапов:
кожа очищается и подготавливается с помощью местной анестезии; с помощью тонкой иглы делается инъекция до достижения желаемого объема.
Инъекции филлерами с гиалуроновой кислотой, таким образом, могут считаться процедурой очень простой. Обычно такая манипуляция длится не более одного часа.
Плюсы гелей на основе гиалуроновой кислоты
Использование филлеров с гиалуроновой кислотой, помимо всего прочего, имеет следующие преимущества:
любой необходимый объем — пациентка имеет возможность сама выбрать, насколько пухлыми будут ее губы; точная регулировка результата — процедура проводится медленно и осторожно; возможность легкого исправления любых неточностей; стойкий результат — объемными губы будут оставаться не менее шести месяцев.
После использования филлеров с гиалуроновой кислотой у пациенток никогда не возникает никаких осложнений. Припухлости и покраснения также проходят очень быстро. Обычно все следы манипуляции исчезают уже через сутки.
Какие побочные эффекты могут проявиться
При условии выбора хорошего специалиста процедура по увеличению губ с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты считается безопасной.
Но, конечно, сразу после манипуляции у пациентки могут наблюдаться и различные временные проблемы. В течение суток пациентка, к примеру, может столкнуться:
с отеками и синяками; покраснением и кровотечением в месте инъекции; образованием герпеса.
Такие проблемы в последующем, как уже упоминалось, проходят очень быстро.
Какие рекомендации следует соблюдать после процедуры
После процедуры увеличения объема губ косметологи советуют девушкам придерживаться следующих правил:
избегать напряженных тренировок в тренажерном зале — 1-2 суток; не посещать сауну и солярий — неделю; не находиться долго на солнце — неделю.
Нарушение этих правил может привести к рассасыванию косметического материала и исчезновению эффекта объемных губ.
Кому не подходит процедура
Как и у любой другой косметологической процедуры, у процедуры увеличения губ филлерами с гиалуроновой кислотой имеются свои противопоказания. Манипуляция противопоказана, к примеру, девушкам:
испытывающим проблему со свертываемостью крови; активным курильщицам; страдающим сахарным диабетом; принимающим иммунодепрессанты; беременным и кормящим мамам.
Нельзя делать процедуру увеличения объема губ и при таком заболевании, как герпес.
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