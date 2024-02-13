Филлеры с гиалуроновой кислотой – новый тренд в уходе за губами: особенности бьюти-процедуры

Гиалуроновая кислота — один из главных трендов последних лет в сфере косметологии. Это чудодейственное средство не вызывает аллергии, не наносит никакого вреда организму и может добавляться в самые разные косметические средства. Помимо кремов, масок и сывороток гиалуроновую кислоту могут содержать и филлеры — наполнители для губ.

Считается, что инъекции с использованием филлеров на базе гиалуроновой кислоты способны не только разглаживать губы и делать их более объемными. По мнению косметологов, использование таких наполнителей способствует и улучшению контура губ. Гиалуроновые филлеры придают губам естественную натуральную форму.

Этапы процедуры

Сама процедура увеличения объема губ с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой состоит из нескольких этапов:

кожа очищается и подготавливается с помощью местной анестезии; с помощью тонкой иглы делается инъекция до достижения желаемого объема.

Инъекции филлерами с гиалуроновой кислотой, таким образом, могут считаться процедурой очень простой. Обычно такая манипуляция длится не более одного часа.

Плюсы гелей на основе гиалуроновой кислоты

Использование филлеров с гиалуроновой кислотой, помимо всего прочего, имеет следующие преимущества:

любой необходимый объем — пациентка имеет возможность сама выбрать, насколько пухлыми будут ее губы; точная регулировка результата — процедура проводится медленно и осторожно; возможность легкого исправления любых неточностей; стойкий результат — объемными губы будут оставаться не менее шести месяцев.

После использования филлеров с гиалуроновой кислотой у пациенток никогда не возникает никаких осложнений. Припухлости и покраснения также проходят очень быстро. Обычно все следы манипуляции исчезают уже через сутки.

Какие побочные эффекты могут проявиться

При условии выбора хорошего специалиста процедура по увеличению губ с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты считается безопасной.

Но, конечно, сразу после манипуляции у пациентки могут наблюдаться и различные временные проблемы. В течение суток пациентка, к примеру, может столкнуться:

с отеками и синяками; покраснением и кровотечением в месте инъекции; образованием герпеса.

Такие проблемы в последующем, как уже упоминалось, проходят очень быстро.

Какие рекомендации следует соблюдать после процедуры

После процедуры увеличения объема губ косметологи советуют девушкам придерживаться следующих правил:

избегать напряженных тренировок в тренажерном зале — 1-2 суток; не посещать сауну и солярий — неделю; не находиться долго на солнце — неделю.

Нарушение этих правил может привести к рассасыванию косметического материала и исчезновению эффекта объемных губ.

Кому не подходит процедура

Как и у любой другой косметологической процедуры, у процедуры увеличения губ филлерами с гиалуроновой кислотой имеются свои противопоказания. Манипуляция противопоказана, к примеру, девушкам:

испытывающим проблему со свертываемостью крови; активным курильщицам; страдающим сахарным диабетом; принимающим иммунодепрессанты; беременным и кормящим мамам.

Нельзя делать процедуру увеличения объема губ и при таком заболевании, как герпес.