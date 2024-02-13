 

Liliputing: Intel показала турецкую портативную консоль Tulpar

13.02.2024, 19:20, Разное
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Фотографии еще не анонсированной портативной консоли Tulpar появились на странице Intel Gaming в социальной сети X (ранее Twitter). Судя по всему, устройство, разработанное турецкой игровой компанией Monster Notebook, будет конкурировать с популярной Steam Deck.

Хотя подробные характеристики устройства пока не раскрыты, предполагается, что Tulpar получит аппаратное обеспечение, аналогичное модели MSI Claw. В этом случае за производительность устройства будет отвечать новый процессор Intel Core Ultra (Meteor Lake).

На данный момент известен только дизайн Tulpar, который был показан на выставке Intel Extreme Masters в Польше. Название, дата презентации и стоимость устройства пока остаются в секрете.

Важно отметить, что компания MSI также представила свою первую портативную консоль Claw с процессорами Intel Core Ultra 5 и Intel Core Ultra 7 на выставке CES 2024, но устройство пока не поступило в продажу.


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