Liliputing: Intel показала турецкую портативную консоль Tulpar

Фотографии еще не анонсированной портативной консоли Tulpar появились на странице Intel Gaming в социальной сети X (ранее Twitter). Судя по всему, устройство, разработанное турецкой игровой компанией Monster Notebook, будет конкурировать с популярной Steam Deck.

Хотя подробные характеристики устройства пока не раскрыты, предполагается, что Tulpar получит аппаратное обеспечение, аналогичное модели MSI Claw. В этом случае за производительность устройства будет отвечать новый процессор Intel Core Ultra (Meteor Lake).

На данный момент известен только дизайн Tulpar, который был показан на выставке Intel Extreme Masters в Польше. Название, дата презентации и стоимость устройства пока остаются в секрете.

Важно отметить, что компания MSI также представила свою первую портативную консоль Claw с процессорами Intel Core Ultra 5 и Intel Core Ultra 7 на выставке CES 2024, но устройство пока не поступило в продажу.