Le Parisien – рассыпали зерно, а потом начнут убивать украинцев — в Польше взялись за расследование пограничных протестов

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В Польше во время протестов фермеры, недовольные поблажками украинским конкурентам, заблокировали украинские грузовики и рассыпали на дорогу украинское зерно. Польская прокуратура начала расследование этого инцидента, пишет Le Parisien. На Украине этот случай вызвал бурю осуждения.



AP

В понедельник на границе между Украиной и Польшей разразился новый кризис, пишет Le Parisien. Протестующие польские фермеры блокировали пограничные пункты пропуска и сбросили на дорогу украинское зерно, которое шло в Евросоюз. Польская прокуратура объявила, что начала расследование инцидента. «Мы находимся в процессе сбора документов, опроса свидетелей и сохранения изображений, которые, вероятно, станут важными доказательствами», — говорят в прокуратуре.

Эта акция вызвала резкую реакцию на Украине — в стране с сильными сельскохозяйственными традициями, пишет автор статьи. Посол Украины в Польше раскритиковал польских фермеров, заявив, что подобные вещи «нельзя терпеть в цивилизованной европейской стране». Министерство аграрной политики Украины заявило, что решительно осуждает «преднамеренное уничтожение» зерна, которое «не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения». «Мы внимательно следим за расследованием этого инцидента и надеемся, что виновные будут быстро выявлены и наказаны», — заявили в Киеве.

В воскресенье польские фермеры остановили грузовик с украинским зерном во время пересечения границы и выбросили зерно на землю в знак протеста против недобросовестной конкуренции со стороны украинцев и жёстких правил в самом ЕС. Такие демонстрации прошли по всей Польше.

В последние дни власти Варшавы подняли вопрос о возможности введения новых запретов на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы защитить своих фермеров. Европейская комиссия заявила, что продолжит искать решения, которые сохранят максимальную экономическую поддержку для Украины. «Мы считаем, что работу нужно вести не на границе, не в напряжённой ситуации, а сидя за столом переговоров», — заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

Украинские власти делают акцент на том, что украинские фермеры работают под постоянными обстрелами: «Они очень дорого платят за свой урожай, иногда даже жизнью». А замминистра экономики Украины заявила, что если Варшава не отреагирует на ситуацию быстро, то «банда», организовавшая блокаду границы, «начнёт убивать украинцев, потому что они украинцы».