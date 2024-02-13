Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Селидово

По Селидово.

1. Никаких 1500 убитых там конечно нет. Это примерно столько было на полигоне на построении в момент удара. Пока нет объективных данных, сколько именно из них убито и сколько ранено. Пока что можно говорить, что противник понес серьезные единоразовые потери в живой силе – одни из крупнейших за последний год.

2. То, что расчет был на уничтожение живой силы, говорит каскад ударов, в том числе числе с применением кассетного боеприпаса. Возможно, это будет один из наиболее эффективных эпизодов применения кассетного боеприпаса за всю войну.

3. Противник разумеется будет искать тех жителей на оккупированных ВСУ территориях, кто навел, так как такие удары как правило связаны как с работой технической разведки, так и с донаводкой на земле, поэтому не удивительно, что СБУ ищет, кто помогал наводить.

4. Потери противник будет традиционно секретить и занижать, а общее кол-во постараются размазать по времени. Специалисты отслеживающие некрологи уже на низком старте. Я бы не исключал, что часть трупов продержат некоторое время в рефрижираторах или даже объявят "пропавшими без вести под Авдеевкой". И деньги тогда можно не платить и большие цифры не надо признавать.

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