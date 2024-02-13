Мнение: О тихом предательстве элит… Процесс набирает обороты?

Отечественная #история полна горьких уроков. Наверное, самый горький из них в том, что затяжная военная кампания может быть проиграна почти накануне победы введу предательства в элитах. Которым просто надоело терпеть и ждать, нести все тяготы и преодолевать лишения. И кажется, что выгоднее — переметнуться.

Так было в Первую мировую. Так, быть может, происходит и сейчас. Есть такие «нехорошие» признаки…

…в украинской элите.

О них неожиданно поведал urbi et orbi директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Хотя начал, как и положено, издалека.

В США и Великобритании опасаются предательства представителей украинской элиты, которые могут перейти на сторону России. Об этом заявил Сергей Нарышкин, которого цитирует ТАСС. «И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — сказал главный российский разведчик.

Он добавил, что разговоры о «предательстве» появились после обсуждения возможности назначить спецпосланника #США по Украине. По словам главы СВР, украинцы «начали осознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции» в условиях проблем с получением военной помощи, сложностей с мобилизацией и «более тяжёлого положения на фронте».

Резонный вопрос, насколько можно верить такой информации, да ещё озвученной публично. С одной стороны, в украинском обществе даже сейчас, после всего, есть некоторое и, наверное, немаленькое число людей, сочувствующих России и сотрудничающих с ней. За «гроши» или по убеждениям — не суть важно. Некоторые удивительно точные прилёты говорят весьма красноречиво. Да и СБУ регулярно отчитывается о выявлении «наводчиков» и коллаборантов.

Однако это, по большей части, «мелкие сошки». Чиновники средней руки, младшие офицеры, просто громадяне. Есть ли «предатели» среди деловой или политической элиты?

По части бизнеса, я был бы настроен скорее скептически. Деловые люди рациональны. Украинские бизнесмены видят своё будущее на Западе, а не в России, экономика которой ожидаемо будет ухудшаться. Политики — другое дело: определённое предательство у них в крови. Конечно, многие из них наворовали собрали себе какую-никакую материальную базу для безбедной жизни на Западе. Но многим интересны не #деньги и не синекура гостевого лектора в заштатном европейском или американском университете, а драйв, #риск, гешефты, схематозы и т.п. Вот это #Россия, которая после победы неизбежно займётся «восстановлением Украины», в состоянии им обеспечить. Даже более чем. Кто-то мог и повестись. Узнаем позже.

Отдельный вопрос — военачальники. С одной стороны, присяга. С другой, как мы помним, фюрера в конце войны начали предавать не только чины Абвера и Вермахта, но даже такие «верные» соратники, как Генрих Гиммлер. В конце концов, это его порученец Карл Вольф пытался в 1945-м договориться с американцами. То есть, как раз в этой среде могут быть весьма интересные «сюрпризы». Вплоть до того, что звезду Героя России и звание генерала армии получит некий «агент Сыр».

Таков примерный расклад.

А вы как считаете, кто из украинской элиты уже тайком переметнулся на сторону Москвы?

—