 

Польша отказывается возвращать России «философский пароход»

13.02.2024, 15:33, Разное
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Министерство культуры Польши в очередной раз отказало российским коллегам в возвращении морского железнодорожного парома «Пруссия», доставившего в ноябре 1922 года сотни представителей интеллигенции из Советской России в Германию.

С 1946 года в качестве репараций судно было передано СССР для работы на Дальнем Востоке, но позже возвращено в Санкт-Петербург для туристических целей – круизов из Северной Пальмиры в польский Штетин, в ходе которых все желающие смогли почувствовать себя пассажирами легендарного «философского парохода».

Об отказе возвращать легендарное судно власти Польши объявили 25 февраля 2022 года. Министр культуры Яцек Бжицешевский заявил, что «Пруссия» останется в Штетине до «официального подписания Кремлём капитуляции в войне с цивилизованным миром» или до окончания горячей фазы конфликта. Мэр Штетина Лукаш Аморальски предлагал поселить в каютах украинских беженцев, но те отказались.

– Русские уже возили за границу свою интеллигенцию на этом пароходе, они могут это повторить. Мы не поощряли и не поощряем репрессии. Кроме того, а зачем нам эти сомнительные личности здесь? – отметил Бжицешевский.

Минкульт РФ требует вернуть судно и акцентирует внимание на его неудовлетворительном состоянии. Если польская сторона снова откажется выполнить свои обязательства, то по инициативе МИД будет созван внеочередной саммит ЮНЕСКО. Тем временем новый «философский пароход» уже заложили на Северной верфи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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