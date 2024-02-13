 

Борис Михайлов заявил, что развитие мирового хоккея без России невозможно

13.02.2024, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Легендарный советский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил свое мнение об отстранении сборной РФ от международных турниров. Его высказывания приводит информационное агентство ТАСС.

Михайлов отметил, что считает развитие мирового хоккея невозможным без участия России. По его мнению, некоторые стороны противятся российской команде из-за соперничества, опасаясь, что при ее участии они могут потерять шансы на победу.

13 февраля Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных РФ и Белоруссии из-за текущих рисков безопасности. Представитель IIHF отметил, что вопрос о возможном участии сборной РФ в Олимпийских играх будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

Это уже второй раз, когда РФ лишается права участия в международных соревнованиях. Впервые отстранение произошло в феврале 2022 года. Кроме того, страна лишена возможности принять участие в проведении чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства мира.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: Перекос рождаемости в СССР, как пионеров учили воровству и советские школьные столовые

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Сырский на Красной Площади

13.02 / Мнение: Конец немецкой промышленности, Россия обгоняет США и новая кража в исполнении Евросоюза

13.02 / Мнение: 5 лет вместо штрафа

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Коллаборационистское правительство России

13.02 / Филлеры с гиалуроновой кислотой – новый тренд в уходе за губами: особенности бьюти-процедуры

13.02 / Ученые назвали неочевидный способ борьбы с гипертонией

13.02 / Правительство Москвы выразило готовность помочь с реконструкцией пирамид в Гизе

13.02 / Liliputing: Intel показала турецкую портативную консоль Tulpar

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Киркоров в Горловке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика