Борис Михайлов заявил, что развитие мирового хоккея без России невозможно

Легендарный советский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил свое мнение об отстранении сборной РФ от международных турниров. Его высказывания приводит информационное агентство ТАСС.

Михайлов отметил, что считает развитие мирового хоккея невозможным без участия России. По его мнению, некоторые стороны противятся российской команде из-за соперничества, опасаясь, что при ее участии они могут потерять шансы на победу.

13 февраля Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных РФ и Белоруссии из-за текущих рисков безопасности. Представитель IIHF отметил, что вопрос о возможном участии сборной РФ в Олимпийских играх будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

Это уже второй раз, когда РФ лишается права участия в международных соревнованиях. Впервые отстранение произошло в феврале 2022 года. Кроме того, страна лишена возможности принять участие в проведении чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства мира.