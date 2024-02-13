Призы для голосующих электронно на выборах президента разыграют с 16 по 18 марта

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13.02.2024, 15:02, Новости дня
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В Москве в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы “Миллион призов” пройдут розыгрыши призов для проголосовавших онлайн на выборах президента России. Те, кто проголосует дистанционно впервые, получат гарантированные призы.

Горожане смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта. Для участия необходимо проголосовать онлайн с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Победители получат СМС с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Для получения выигрыша необходимо зайти на страницу акции, авторизоваться с помощью учетной записи на портале mos.ru и активировать код. Это нужно сделать до 30 марта включительно.

Дополнительные розыгрыши проведут для семейных пар и родителей с детьми. Если оба супруга проголосуют онлайн, у них появится шанс выиграть от 15 тысяч до 100 тысяч призовых баллов. Среди родителей и опекунов несовершеннолетних также пройдет розыгрыш билетов в парк развлечений.

Призовой балл равен одному рублю. Их можно обменять на покупки в магазинах – партнерах акции, посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, пополнение транспортной карты “Тройка” или перечислить средства на благотворительность.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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