Скандалы: «Связи с Россией порвал, но не все»

Почему студия режиссёра Тимура Бекмамбетова вылетела из списка господдержки

Киностудия, основанная Тимуром Бекмамбетовым, лишилась господдержки. Режиссёр сейчас то в США, то в Казахстане. Он поддерживает санкции против своих бывших российских коллег и осуждает СВО. А с Россией почти все связи порвал, но не все.

Кто вылетел из списка кинокомпаний с приоритетной господдержкой

Совет Фонда кино определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2024 году. Впервые за долгое время он изменился, сократившись на две компании, исключены «Базелевс», основанная переехавшим в Штаты Тимуром Бекмамбетовым, и «Марс медиа энтертейнмент», чей сверхуспешный фильм «Мастер и Маргарита» был снят русофобом-американцем Михаилом Локшиным.

Список имеет принципиальное значение. Кинокомпании-лидеры соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке, претендуя не только на софинансирование проектов, но и на безвозмездный прокат.

Что стоит за решением Фонда кино, не сообщается, но причины предположить не так уж и сложно. Ранее Life.ru уже подробно писал об откровенно русофобской позиции режиссёра «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Очевидно, что на нанявшую его кинокомпанию «Марс медиа энтертейнмент» обрушились проблемы именно из-за его высказываний. Коллега Локшина по цеху — Тимур Бекмамбетов — сдержаннее на язык. Но и он наговорил столько, что вполне может стать фигурантом уголовного дела в России.

Где живёт Бекмамбетов и как относится к СВО

— Это грандиозное бедствие. Мир, в котором мы привыкли жить, развалился в одночасье, потому решение отстранить российские фильмы от американских и европейских кинопремий искреннее и разумное. Я родился в Казахстане и провёл много лет в украинских городах, Чернигове и Херсоне, прежде чем сделать себе имя благодаря российским фильмам. Моё кино широко смотрели на Украине, — это интервью западной прессе Бекмамбетов дал 14 марта 2022 года, в день, когда ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами центр Донецка, погибло двадцать мирных жителей, ещё тридцать получили тяжёлые ранения. Это был самый кровавый обстрел Донбасса на тот момент.

Тимур Бекмамбетов родился в семье бонз города Атырау (Гурьев), ныне это Казахстан. Мать, Мирра Богословская, заведовала областной газетой. Отец, Нуруахит Бижанович, возглавлял ПЭО «Гурьевэнерго». Будущий режиссёр, окончив Ташкентский художественный институт и поработав на студии «Узбекфильм», приехал покорять Москву. В 90-х он показал себя талантливым режиссёром рекламы, сняв культовые ролики «Танки грязи не боятся» для КамАЗа и «Всемирная история» — для банка «Империал». Его дебютный фильм «Пешаварский вальс» рассказывал об Афганской войне. Подача максимально антисоветская: есть дикари — «русские орки», есть «замученные» ими местные жители и есть возвышающиеся над вами «цивилизованные западные партнёры». Примечательно, что после такого дебюта Бекмамбетов стал получать поддержку как на Западе, так и внутри страны.

Сейчас режиссёр живёт на три страны. В Казахстане развивает местную киноиндустрию, в Израиле, который любит его третья жена, а также в США, где снимает документальную ленту Digital World War 1″ (о том, как спецоперация России на Украине отразилась в цифровом мире). Подчёркивается, что документалка вдохновлена дебютом Тимура Бекмамбетова, тем самым «Пешаварским вальсом».

— Множество параллелей с тем, что происходит сейчас, не только с точки зрения военной кампании, но и того, как официальные лица вводят общественность в заблуждение относительно войны, — заявляет Бекмамбетов.

Как Бекмамбетов отстранился от своей киностудии

Выпавшую из списка лидеров кинокомпанию «Базелевс» Тимур Бекмамбетов основал в середине девяностых. Её главные хиты — серия «Ёлки», ленты «Ночной дозор» и «Особо опасен». Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», за 2018–2022 годы российское юрлицо кинокомпании принесло доход почти три миллиарда рублей. Отчётность, очевидно, отражает не всю выручку. У «Базелевса» есть подразделение в Голливуде. Один только вышедший за этот период фильм «Поиск» собрал в мировом прокате свыше 75 млн долларов (почти 7 млрд по текущему курсу).

В марте 2022 года (через неделю после антироссийского интервью) Бекмамбетов переписал 100% доли в российском юрлице «Базелевса» на своего штатного генпродюсера Лалу Рустамову. Лишь через несколько месяцев деловая пресса сообщила о том, что режиссёр готовится продать своё детище топ-менеджменту за полмиллиарда рублей. Вторым собственником, кроме Рустамовой, в итоге стал коммерческий директор Тимур Асадов. Он же теперь единственный бенефициар подразделения «Базелевс Реклама» с доходом около 700 млн — 1,4 млрд рублей в год. А вот американское подразделение Bazilevs Бекмамбетов сохранил за собой.

Что у Бекмамбетова остаётся на родине, а что он продал

В России у Бекмамбетова остаётся функционировать ИП в сфере кинопроизводства и два ООО, где у него по 50% доли в уставном капитале. Это формально убыточные предприятия «Ксенюшка» (производство верхней одежды) и «Урбан медиа» (производство видео). Скорее всего, сейчас эти юрлица просто не нужны Бекмамбетову, он забыл о них.

Кажется, Тимур Бекмамбетов собирается порвать все связи с Россией. Его супруга Наталия Фишман, учившаяся в школе ЮНЕСКО и Берлинском университете, являлась в недавнем прошлом помощницей главы Татарстана по общественным пространствам. Эту должность она заняла в 24 года. После начала СВО якобы отправилась на срочное лечение в Израиль, почти год опровергала своё увольнение, а потом стало известно, что заняла аналогичную должность в Атырауской области Казахстана (откуда родом Бекмамбетов).

Чуть ранее в Сети появилось видео ультрасовременного особняка Бекмамбетова и Фишман в Казани, который они выставили на продажу за два миллиона евро. Домовладение находится в районе Лагерной в СНТ «Залив» на берегу Волги. К его проектированию приложили руку модные татарские архитекторы. Помимо основного здания на участке расположены гостевой домик, баня, несколько беседок с выходом к реке. По некоторым данным, покупатель найден и сделка состоялась.

Неизвестно, продана ли московская и подмосковная недвижимость Тимура Бекмамбетова. Он занимал четырёхкомнатную квартиру в доме в стиле конструктивизма в Каретном переулке, престижном районе в центре столицы рядом с Бульварным кольцом и садом «Эрмитаж». Стоимость — от 30 млн рублей. Но в Сети (по крайней мере, в открытом доступе) не было информации, что данная квартира режиссёра продавалась. Возможно, он сдаёт её за 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее Бекмамбетов жил в трёшке другого дома — на Пятницкой улице, недалеко от Третьяковской галереи. Недавно совпадающее по всем характеристикам жильё (площадь, этаж, адрес) было выставлено на продажу за 41 млн рублей.

Также у режиссёра была жилплощадь по соседству с офисом «Базелевса» в кирпичной брежневке улучшенной планировки. Речь идёт о двушке стоимостью около 25 млн рублей.

Где Бекмамбетов живёт в США

В 2019 году Юрий Дудь* взял интервью у Тимура Бекмамбетова в его шикарной лос-анджелесской вилле. Режиссёр похвастался, что выложил за неё пять миллионов долларов. Сейчас она стоит на полтора миллиона дороже. Вилла легендарная, когда-то принадлежала самому Уолту Диснею. Лучше всего о ней расскажут фотографии риелторов. Там есть всё для жизни богача.

Как выяснил Life.ru, единственный ребёнок режиссёра — дочь от первого брака Жанна Бекмамбетова — тоже приживает в Соединённых Штатах, в Голливуде. Пока она нигде не осела конкретно и постоянно меняет съёмное жильё. Одно из них — в жилом комплексе Home to Hoolywood: Luxury Living, месячная аренда стоит от 2,5 тысячи долларов. Судя по соцсетям, Жанна в настоящий момент является штатным сотрудником «Базелевса». Только непонятно: американского или российского…

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Life.ru”