 

Самый большой золотой самородок в России, изменивший жизнь простого рабочего

13.02.2024, 14:00, Разное
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Россия занимает второе место в мире по добыче золота после Китая. Однако наша страна может гордиться не только объемами добычи, но и уникальными находками. Одна из таких историй связана с Царево-Александровским золотым прииском.

Это месторождение, открытое летом 1824 года, было названо в честь императора Александра I. Царь посетил его лично, с тех пор прииск стал известен не только как место богатой добычи, но и как место удивительных находок.

Октябрь 1842 года вошел в историю как день обнаружения самого крупного золотого самородка в России. 17-летний Никифор Сюткин, работая на глубине 3 метров, обнаружил под собой что-то твердое. Оказалось, это был самородок размером 31 на 28 сантиметров и массой 36,2 килограмма. Его форма привела к прозвищу “Большой треугольник”.

Самородок был доставлен в Санкт-Петербург и вошел в драгоценную минералогическую коллекцию Горного музея. Впоследствии он был перевезен в Москву, где до сих пор хранится в Алмазном фонде Кремля.

За находку Никифор Сюткин был щедро вознагражден, но судьба его оказалась несчастной. Несмотря на богатство, он не смог использовать его разумно и скончался от пьянства в раннем возрасте. Хотя точная цена самородка остается неизвестной, его история остается уроком о том, как богатство не всегда приносит счастье.


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