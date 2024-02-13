Российские банки остаются в добром здравии, несмотря на санкции

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Российские банки зафиксировали рекордную прибыль в 2023 году — и это снова подтверждает устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции, пишет Les Echos. Как отмечает издание, российский банковский сектор смог реорганизоваться, переключившись на дружественные страны, такие как Китай и Индия, а также стимулируя рост внутри страны.



AP

Российские банки зафиксировали рекордную прибыль в 2023 году: около 3,3 трлн рублей. Как отмечает Les Echos, это снова подтверждает устойчивость российской экономики перед лицом американских и европейских санкций, которые должны были изолировать Москву от финансовой системы Запада.

Как и российская промышленность, банковский сектор реорганизовался, обратившись к «дружественным» странам, например к Китаю и Индии. Но главное, стимулировался рост внутри страны.

Хотя рост российского ВВП оценивается в 3,5% в прошлом году и, по данным МВФ, в этом году он может превысить 2,5%, российские банки сейчас растут благодаря двум причинам: ажиотажу на субсидируемые государством ипотечные кредиты и ​​буму на кредиты среди компаний, которым нужны инвестиции для увеличения внутреннего производства в условиях запрета на импорт. Эти две тенденции подпитываются государственной политикой, направленной на оживление экономики.

Ипотечные кредиты выросли в 2023 году на 35% благодаря щедрой государственной программе стимулирования. Субсидируемые государством кредиты составили более половины новых жилищных кредитов. Хотя ставка Центробанка составляет 16%, ставки по субсидированным кредитам доходят до 6%, причём разницу покрывает государство.

Что же до кредитов на бизнес, то они выросли в прошлом году на 20%, и это связано с новыми проектами компаний, которым нужно модернизировать и переоснастить своё оборудование для работы в условиях импортозамещения. Плюс автор статьи отмечает, что кредиты нужны на покупку западных компаний, которые уходят с российского рынка и продают свой бизнес.

Автор статьи объясняет доброе здравие российского банковского сектора ещё и тем, что последние десять лет там проводила реструктуризацию «сдержанный, но известный президент Центрального банка Эльвира Набиуллина». С самого начала российской спецоперации на Украине она приняла чрезвычайные меры, чтобы спасти валюту от резкого падения, а Россию — от промышленного коллапса.

Сегодня инфляция в РФ остаётся под контролем, пишет Les Echos, национальная валюта стабилизировалась, хотя рубль и обесценился.