Скандалы: Автобусный сюжет

Как российский бизнесмен Игорь Чуркин пытался сохранить активы на Украине, но попался в Аргентине

Задержанный в Аргентине по запросу Украины Игорь Чуркин – не просто сын российского богача (возможно, одновременно украинского гражданина Игоря Чуркина). Он и сам не чужд специфическим схемам ведения украинского бизнеса.

Семейные связи

Братья Игорь и Олег Чуркины заинтересовались украинским бизнесом в начале 2000-х. Приняли участие в приватизации госимущества и стали владельцами мажоритарных пакетов акций Львовского автобусного (ЛАЗ) и Черноморского судостроительного (ЧСЗ) заводов. По поводу договора купли-продажи акций ЧСЗ у прокурора возникли вопросы о происхождении капиталов. Игорь Чуркин был даже задержан по запросу украинского бюро Интерпола и недолго посидел в Сербии, но все обошлось.

Чуркины «поднялись», но не стали в России богачами первого ряда, не были близки к власти, не попадали в рейтинги Forbes. Поэтому называть их олигархами, как поторопились некоторые СМИ, было бы преувеличением. Кстати сказать, Виталий Чуркин, бывший в те годы постоянным представителем РФ при ООН, опроверг утверждение «Украинской правды» о том, что это его родственники владеют Львовским автобусным заводом: «Хотел бы со всей ответственностью заявить: племянников у меня нет ни на Украине, ни, к сожалению, даже в России».

В 2007 году братья Чуркины создали холдинговую компанию «ЛАЗ», в структуру холдинга вошли Львовский и Днепровский автобусные заводы и Николаевский машиностроительный завод. Дела во Львове не пошли — модернизировать завод не удалось (а, может, и не хотелось). ЛАЗу в декабре 2008 года за долги отключили электроэнергию. Сначала завод выпускал по несколько автобусов в год, но к нормальной работе уже не вернулся. В марте 2009 года против Игоря Чуркина было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, его даже задерживала милиция в аэропорту Львова, но до суда дело не дошло.

И ЛАЗ, и ЧСЗ совсем прекратили работу. Оставшиеся после сокращения рабочие устроили акцию протеста с требованием выплаты им долгов по заработной плате, и организации встречи с тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Ситуация обострилась тем, что завод владел общежитиями, а ситуация с жильем касалась и городской власти. Мэр Львова Андрей Садовый (фигура политическая) обвинял: «Собственник ЛАЗа не выполняет решение суда, и горсовет не может передать общежития в коммунальную собственность. Людей же выгоняют на улицу, а комнаты приватизируют!».

Новый поворот

Игорь Чуркин решил несколько развернуть автобусный сюжет. В декабре 2007 года в Москве с целью предоставления займов и прочих видов кредитования было зарегистрировано ООО «Сити транспорт групп». В Киеве – на бульваре Вацлава Гпвела – была зарегистрирована управляющая ЛАЗом компания «Сіті транспорт групп», ее заявленная деятельность – неспециализированная оптовая торговля, уставный капитал – 500 тыс грн. Обе компании-тезки принадлежали Чуркиным. Обе существуют и сейчас. Украинская база Open.UA красными буквами предупреждает: на 23.02.2022 компания имела собственников из РФ.

В Open.Ua Игорь Анатольевич числился гражданином Украины, проживающим в Львове по ул. Культпарковской. Но указанный там конечный бенефициар киевской компании – Игорь Игоревич Чуркин, владеющий ее двумя третями. Указан и его адрес: Киев, ул. Золотоустовская… В российской базе сейчас Чуркин-старший – россиянин из Подмосковья, ведущий бизнес в Белгородской области, Республике Крым, Москве. В Симферополе, например, числятся очень малые и неработающие ООО «Верона-Крым» и ООО «Фраголина», обе созданные для выращивания плодов масличных культур, где он имеет с 2022 года доли.

Бюро расследований

Теперь оказалось, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) имеет серьезные претензии к Чуркиным – на сумму 367 млн гривен. Таковы причиненные за время действия семейства Чуркиных убытки ЛАЗа.

В июле 2022 года работники ГБР сообщили о подозрениях гражданину РФ Чуркину и его сообщнику. Их обвиняли в попытке обманом сохранить имущество предприятия во Львове. По версии следствия, Чуркин и подконтрольный ему менеджмент присвоили взятые под залог имущества кредиты государственного Укрэксимбанка (в том числе валютные). Активы завода были раздроблены между несколькими подконтрольными им же предприятиями, а после запущена схема блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества. Номинальный руководитель предприятия, ведомый Игорем Чуркиным-младшим, подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления работниками банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в умышленном особо тяжком правонарушении. Это заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество. Позднее руководитель предприятия, который подал заявление, был признан судом виновным и получил наказание в виде лишения свободы на два года условно с отсрочкой приговора на год.

Как утверждает ГБР, по состоянию на прошлый год долг Чуркина перед банком составлял 76,5 млн грн.

Аргентина манит

На днях ГБР сообщило: в аэропорту Буэнос-Айреса правоохранительными органами Аргентины был задержан Игорь Чуркин-младший – на основании собранных ГБР доказательств. Решается вопрос о его экстрадиции на Украину. Российские СМИ сформулировали причину задержания так: «Сын российского бизнесмена задержан за то, что пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка». То есть дело главным образом как бы в том, что он – сын российского бизнесмена.

Но через два дня пришла следующая информация – от заведующей консульским отделом посольства РФ в Аргентине. Наталия Пустовалова сообщила, что аргентинский суд освободил российского гражданина Игоря Чуркина, прибывшего в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями: «Состоялось предварительное заседание суда, по решению которого указанный гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны».

По ее словам, заседание суда, на котором будет вынесено решение, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину, должно состояться в течение 45 дней.

Валерия Тихонович

Оригинал материала: “Версия”