 

Бывший боксер Джонсон назвал композицию «Я русский» любимой песней

13.02.2024, 12:55, Разное
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Бывший американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, поделился своими предпочтениями в музыке. Он отметил, что его любимой песней стала композиция “Я русский” исполнителя Шамана, которую теперь он считает своим девизом.

9 января Джонсон сменил свое гражданство на российское. Он также изменил свое имя на Кевин Владимирович в честь президента РФ Владимира Путина. Этот шаг, по словам боксера, был для него способом сделать величайший комплимент российскому президенту.

В своей спортивной карьере 44-летний Джонсон провел 60 боев, одержав в них 36 побед. Однако его последний поединок, состоявшийся 18 августа 2023 года в Москве, закончился поражением от российского боксера Марка Петровского.


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