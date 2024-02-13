Скандалы: Вдохновленный Китаем

Прекрасную Россию будущего Чубайс изучает в Израиле

Легендарный российский политический деятель Анатолий Чубайс создает эмиграции Центр российских исследований, но шансов на то, что это как-то повлияет на события, происходящие на его родине, минимальны.

В минувшие выходные многие СМИ и социальные сети сообщили о том, что знаменитый российский государственный деятель, политик, экономист и топ-менеджер Анатолий Чубайс намерен создать в Израиле при одним из университетов Тель-Авива Центр российских исследований. По словам источников, Чубайс будет исследовать проблему того, как «российские либералы допустили происходящее в стране».

Сообщается, что в рамках этого проекта бывший российский чиновник встречался с различными аналитиками, которые изучают Россию. Как известно, Чубайс, который с 1991 года занимал нашей стране ключевые посты, а также возглавлял и государственные компании, после начала СВО покинул Россию.

О планах бывшего соратника Егора Гайдара, написал в своем блоге человек, близкий ему по убеждениям, известный российский публицист Дмитрий Травин.

«Когда-нибудь это должно было случиться! Прошла информация, что Анатолий Чубайс создает за рубежом исследовательский центр, посвященный актуальным российским проблемам, и началось обсуждение того, насколько этот проект может быть успешен. Я тоже скажу пару слов, тем более что уже 15 лет являюсь научным руководителем небольшого центра в Европейского университете в Санкт-Петербурге.

Успеха у такой структуры быть не может… Если, конечно, говорить о Центре в целом. Если мы ставим большие коллективные задачи, планируем работу, подгоняем друг к другу разных людей с разными взглядами и жизненным опытом, выходит «научный продукт», идеально пригодный для отчетности. А если еще осуществляются вложения в PR, то и для журналистской среды.

Но жизнь потом движется своим путем, а «спланированная наука» своим. Сколько уже было за последние годы сделано звучных программ, для подготовки которых собирались коллективы титулованных интеллектуалов, объединенных большими деньгами! Сегодня лишь специалисты помнят названия этих программ, а суть разработок не вспомнят и они.

Роль хорошего Центра состоит лишь в том, чтобы собрать толковых людей, имеющих свои взгляды на науку, и дать им свободу исследований. Две трети продукции такого Центра уйдет в макулатуру, но треть будет, наверное, неплоха.

Мы ведь по сей день очень плохо знаем нашу страну и наше общество. Если хоть в нескольких работах появятся толковые объяснения сложных проблем, Центр окажется полезен. Надеюсь, Анатолий Борисович пойдет конструктивным путем. Желаю ему успеха.

А из вышесказанного вытекает еще один вывод. Исследовать можно лишь то, что сложилось к настоящему времени. Программы развития, прогнозы на перспективу, заготовки для будущего правительства реформ вряд ли принесут пользу, поскольку в условном 2042 году, когда страна начнет вдруг меняться, трансформация пойдет не по заранее написанным текстам, а исходя из реально сложившейся к тому времени обстановки.

Проще говоря, если «перестройку» начнут силовики, сценарий будет силовой. А если произойдет раскол элит, то появится шанс на демократию, как оптимально удобный для всех доминирующих групп способ согласования интересов…»

В то же время, канал «ВЧК-ОГПУ» продолжает публиковать полную расшифровку с «закрытого» мероприятия Анатолия Чубайса, на котором обсуждались перспективы России. Именно эти обсуждения и должны, по мысли его создателя, лечь в основу работы Центра российских исследований.

Интересно, что примером успешной силовой модернизации государства видит Китай: «Я сейчас иронизирую, а если говорить всерьез, то я считаю, что Китай — пример успешной силовой модернизации: никакого разделения властей и так далее — не хочу повторяться».

Игорь Злобин

Оригинал материала: “Новые Известия”