Исследование ОК: чаще всего россиян пытались обмануть на теме выигрыша в лотерею

Соцсеть “Одноклассники” представила отчёт за 2023 год, отметив ключевые схемы мошенничества и угроз для пользователей. Злоумышленники активно пытались обмануть россиян, используя различные темы для рассылки спама и нежелательного контента.

Наиболее распространённой темой оказался выигрыш в лотерее. Мошенники приглашали пользователей участвовать в розыгрыше денежных призов, требуя оплаты “налога” и “сервисного сбора”.

Пожертвования на спасение животных и помощь больным заняли второе место, за ними следовали онлайн-казино. Спамеры также занимались SMS-мошенничеством и предлагали покупку фотографий девушек.

Мошенничество в “Одноклассниках” включает навязывание некачественных товаров и услуг, нелегальный заработок за счёт пользователей. Платформа применяет ручную модерацию и алгоритмы машинного обучения для борьбы с нежелательным контентом.

В 2023 году было зафиксировано и пресечено более 9 млн подозрительных входов в учётные записи, до 90% из них были заблокированы автоматически. Кроме того, более 7 млн подозрительных пользователей были заблокированы или ограничены в доступе.

“Мы стремимся создать комфортную и безопасную среду для общения. Мы активно внедряем новые технологии для обнаружения и блокировки нежелательного контента, а также продолжаем обучать ИИ-модели для лучшего обнаружения подозрительного контента”, – отметил Денис Горчаков, директор по информационной безопасности “Одноклассников”.