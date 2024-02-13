 

Эксперт оценила воздействие вариантов климатического регулирования на экономику

13.02.2024, 9:30, Разное
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Наталья Турдыева из департамента исследований и прогнозирования Центрального Банка РФ рассмотрела воздействие количественных ограничений на торговлю, учитывая сценарии климатического регулирования до 2040 года. Это первое исследование, где внедрение системы торговли квотами на выбросы в РФ рассматривается в контексте количественных ограничений экспорта.

В рамках исследования рассмотрены сценарии, такие как «Базовый (бизнес-как-обычно)», «ТУР (трансграничное углеродное регулирование) умеренный» и «ТУР жесткий». Базовый сценарий предусматривает выполнение климатических обязательств по Парижскому соглашению, в то время как сценарии ТУР предполагают согласованные меры стран для сдерживания изменения климата.

Исследование показывает, что при ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры и снижении цен на экспорт количественные ограничения становятся менее значимыми для экспорта.

В сценарии «ТУР жесткий» практически все количественные ограничения сдерживают экспорт, что приводит к увеличению энергоемкости и углеродоемкости ВВП.

Согласно жесткому сценарию, где действуют ТУР и квотирование выбросов, реальный ВВП РФ в 2040 году может сократиться на 11,3%, из которых 7% придутся на неблагоприятные внешнеэкономические условия, а 4,3% — на внутреннюю климатическую политику.

Таким образом, исследование подчеркивает необходимость принятия мер для стимулирования зеленых отраслей в стране, чтобы смягчить отрицательное влияние климатического регулирования на экономику России.


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