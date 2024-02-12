Мнение: Насколько американцы богаче россиян, почему Мексика такая бедная и дутый рост экономики США

1. Некоторые полагают, что американцы в среднем богаче россиян отнюдь не в два раза, а всего лишь в полтора, если учесть все факторы. Блогер В.К. приводит в комментариях на Дзене соответствующие аргументы и расчёты (ссылка):



Недавно Всемирный банк опубликовал оценки ВВП стран с учетом “теневой” экономики. Можно относиться скептически, но, учитывая, что они дали “теневикам” США только 8%, а нашим 39%, то в итоге у США где-то вышло 29+ трлн, а у нас – 8+ трлн долларов.

То есть пропорция примерно 3,5-3,6 к 1, а так как американцев где-то в 2,1-2,2 раза больше, то получается, что американцы условно “богаче” нас “на душу” только в 1,6 раза, не больше.

Если же рассмотреть структуру ВВП, то у американцев 80% услуги, а у нас – 2/3, больший реальный сектор экономики. У нас многие услуги “в тени”, самодеятельность, качество их, вероятно, ниже. Но значительная часть популярных у них юридических и финансовых услуг у нас малопопулярны, и близко не приближаются к Штатам, что, впрочем, неплохо.

Зато реальный сектор, хотя по ряду направлений и уступает американскому, по другим – не хуже, и даже превосходит. Например, по ряду направлений добывающей промышленности мы не уступаем в абсолютных цифрах, а на душу населения – превосходим. Также металлургия, производство удобрений, оборудования для АЭС, судостроение и др. В то же время уступаем в производстве полимеров, фармы, автомобилей и микроэлектроники, в том числе и на душу населения. В сельском хозяйстве абсолютно уступаем по кукурузе и сое, но превосходим по пшенице; и абсолютно, и на душу уступаем по мясу, но рыбы на душу вылавливаем заметно больше и так далее. То есть отставание у нас есть, но относительно небольшое, что в свете событий последних десятилетий выглядит почти фантастикой.

Поспорю с комментатором по поводу качества теневых услуг. Буквально все эмигранты жалуются, что элементарные услуги частных мастеров — стрижка, маникюр, ремонт компьютеров — на Западе оставляют желать много лучшего, очень дорого и в лучшем случае посредственно. С ремонтом автомобилей получше, но и тут в некоторых странах жуткий провал.

2. Блогер istrkalkglk рассказывает, почему Мексика, – в отличие от Канады, которая также граничит США, – довольно-таки небогатая страна (ссылка):



…«Мексиканский экономический парадокс».

Состоит он в том, что для Латинской Америки Мексика экономически достаточно развитая страна, для тех краёв у неё высокий индекс человеческого развития, географическое положение способствует транзитной торговле, туризму и сельскому хозяйству, есть крупные запасы нефти, граничит с США, вместе с Канадой и США образует экономический союз «Североамериканское соглашение о свободной торговле» (NAFTA), что должно привлекать уникальные инвестиции и технологии.

Благодаря этому всему Мексика должна была стать бурно развивающейся страной, но не стала.

И это не единственная проблема. ВВП страны на душу населения аналогичен ВВП Белоруссии или Сербии, но в этих странах средняя зарплата – $500-550, а в Мексике ~ $250.

Именно нищета гонит миллионы мексиканцев в США.

Но почему страна с такими возможностями так неуспешна? Почему такой перекос между ВВП и доходами населения?

Профессор Гордон Хэнсон из Гарвардского университета, ведущий исследователь взаимоотношений внутри NAFTA, в своей работе посвященной депрессивному состоянию Мексики пишет, что этой стране просто не повезло.

Нет, там есть большой разбор по так называемым «Двум Мексикам», то есть разделению мексиканских налогоплательщиков: одни платят налоги, а другие платят либо формально, либо не платят вообще, и последних значительно больше.

А выстроить систему налогообложения правительство не может – мешают либеральные реформы рубежа 1980-1990-х.

Но реформы эти не с неба упали, а были проведены под давлением США, которые требовали их в качестве основного условия вступления в NAFTA. Мексиканцы дерегулировали экономику, либерализовали налоги, провели широкую приватизацию.

Иронично, что автора этих реформ Карлоса Салинаса называли «Мексиканским Горбачевым», а его экономическую политику «Салинастройкой», по аналогии с «Перестройкой».

Все это подавалось как необходимые меры для интеграции с экономикой США.

Договор о вступлении в NAFTA подписан, 1 января 1994 года вступил в силу.

Мексиканская экономика тут же рухнула и до сих пор не оправилась.

Правительство с трудом на кредитах дотянуло до 1994 года, рассчитывая, что тут же получит денежные потоки из США, но ничего не вышло.

Начался кризис, а потом и стагнация.

Для наглядности:

Рост ВВП Мексики по отрезкам (последний взят до пандемии)

1984-1993 – 7,5%

1994-2003 – 5,5% – Мексика вступает в NAFTA

2004-2013 – 5%

2014-2019 – 2,5%

Так в чем проблема? Где технологии и инвестиции, где эффект от широкого выхода на крупнейший в мире национальный рынок?

А проблема в том, что условия вхождения в NAFTA для Мексики оказались неравными.

Вашингтон получил значительно больше преференций на мексиканском рынке, чем Мехико на американском, действует неравная политика таможенных тарифов. Это создает условия, при которых торговый баланс всегда в пользу США.

Плюс американские лоббисты не дают нормализовать налоговую систему, не дают работать профсоюзам , так как многие американские инвестиции, в основном в низкотехнологические отрасли, сделаны из расчета отсутствия социальных взносов за работников, низкой стоимости труда.

Плюс такое положение дел стимулирует приток дешевой рабочей силы в США. <…>

Текст на заметку всем тем, кто думает, мол близкое, пусть и подчиненное, экономическое партнерство с США, это путь к успеху и процветанию.

3. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону указал, что экономика США растёт, и цифры роста неплохие, однако указал, что мощь США держится на долларе. И действительно, если бы не способность США печатать доллары и массово набирать долги (которые, в случае чего, можно покрыть печатью долларов), то в США могло бы и не быть никакого экономического роста.

Блогер Genby пишет, что нынешний рост ВВП США обусловлен заимствованиями, постоянным впрыскиванием денег в экономику через глубоко дефицитный бюджет (ссылка):

В США добились роста номинального ВВП в почти 6%. Китайский номинальный экономический рост Китая составил 4,8%. На радостях Bloomberg пишет: США лидируют в гонке экономического роста с Китаем. Валовой внутренний продукт США растёт быстрее, чем китайский, в номинальном выражении.

Но есть нюанс.

В декабре 2022 года ВВП составил $26408 млрд, в декабре 2023 года ВВП составил $27939 млрд. Итого прирост $1531 млрд, или +5,8%.

За это же время, госдолг в декабре $2022 составил $31420 млрд, в декабре 2023 – $34001 млрд. Итого прирост $2581 млрд. Правительство США заняло на триллион долларов больше, чем вырос ВВП.

Ту же историю можно проследить поквартально.

Во 2 квартале 2023 года рост составил 2,1%. При этом, за квартал госдолг вырос на 0,9 трлн. долларов, а кэш на счетах Минфина вырос на 200 млрд долл. То есть, нетто-вливание составило 700 млрд долларов. Но надо понимать, что потолок госдолга был поднят только в начале июня, поэтому эффект от дефицитного расходования бюджета был незначительным.

Но он был значительным в 3 квартале 2023 года, когда госдолг вырос на 800 млрд долларов, кэш прирос на 270 млрд долларов, то есть нетто-вливания за счет дефицита бюджета составили 530 млрд долларов плюс отложенный эффект из конца 2 квартала 2023. ВВП прирос аж на 4,9%.

В 4 квартале при росте ВВП в 3,3% прирост госдолга составил более 800 млрд долларов, а прирост кэша всего на 60 млрд долл. То есть, нетто было влито 740 млрд долл.

Если принимать во внимание только самый жирный фактор в виде дефицитного расходования госбюджета (то есть, государство занимало деньги и на эту сумму создавало дополнительный спрос в экономике, который был бы меньше, если бы расходы бюджета за счет дефицита не составляли 8,6% от ВВП), то из этих цифр следует, что без текущего дефицита бюджета ВВП вместо роста на 5,8% упал бы на более чем 5,3%.

Ну а как еще создать рост ВВП в выборный год, и создать проблему сменщику? Пойти и занять денег, раздать их и создать спрос в экономике. Треть бюджета США заёмная, ещё не Украина с половиной заёмного бюджета, но уже почти.

Рост экономики США также подстёгивается прибытием миллионов мигрантов каждый год. Часть из них живёт на пособия, но часть всё же начинает работать. В любом случае, людей в США становится больше, и в расчёте на душу населения экономический рост показывает заметно более скромные цифры, чем в расчёте на страну целиком.