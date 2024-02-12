Гериатр Рунихина: для сохранения здоровья сосудов при старении нужно сокращать употребление сахара и соли

Гериатр Надежда Рунихина напомнила, что состояние кровеносных сосудов при старении может ухудшиться и проявиться их жесткостью и воспалением. Она подчеркнула, что неправильное питание является одной из причин этих негативных изменений.

Согласно гериатру, уменьшение потребления сахара, соли и животных жиров в рационе помогает сохранить здоровье сосудов при старении. Соль, например, способствует увеличению жесткости сосудистой стенки, делая её более чувствительной к стрессу и гормонам, что может привести к её повреждению. Быстрые углеводы и продукты с животными жирами также негативно влияют на состояние сосудов.

Гериатр подчеркнула, что правильное питание, особенно средиземноморская диета, богатая омега-3 жирными кислотами, позволяет сохранить сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии и защищает сосуды от воспалительных процессов.

Для поддержания здоровья сосудов важно употреблять меньше животных продуктов и больше растительных, таких как бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, а также высококачественные масла, например, оливковое. Рацион должен включать разноцветные овощи и фрукты для получения различных полифенолов, которые обеспечивают защиту внутренней стенке сосудов.

Кроме того, гериатр рекомендует поддерживать физическую активность, включая прогулки на свежем воздухе, что способствует общему здоровью и укреплению кровеносных сосудов.