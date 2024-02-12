Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о факторах развития рака

Доктор онколог Хамис Магомедова раскрыла ключевые факторы, способствующие развитию рака, они встречаются в повседневной жизни многих людей.

Одним из таких факторов являются инфекции. Например, бактерия Helicobacter pylori, поражающая слизистую оболочку желудка, может способствовать развитию рака этого органа. Кроме того, различные инфекционные заболевания, такие как гепатиты, также могут повышать риск развития рака.

Доктор указала, что определенные штаммы вируса папилломы человека могут быть связаны с развитием рака шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала, полового члена, глотки и гортани. Вирус Эпштейна-Барр может спровоцировать развитие лимфомы, а гепатиты B и C увеличивают риск злокачественных опухолей печени.

Помимо инфекций среди факторов риска развития рака специалист также выделила употребление спиртных напитков. В процессе их расщепления образуются вещества, негативно влияющие на клеточные структуры, что может повысить риск развития опухолей в ротовой полости, ЖКТ и мочевом пузыре.

Подверженность раковым заболеваниям также может быть связана с воздействием ультрафиолетового излучения. Оно может провоцировать разрушительные процессы в клетках кожи, вызывая базалиому, плоскоклеточный рак и меланому.

Доктор Хамис Магомедова подчеркнула, что многие виды рака хорошо реагируют на лечение, если злокачественное образование было своевременно обнаружено. Она подчеркнула важность внимательного отношения к своему здоровью и регулярных профилактических обследований.