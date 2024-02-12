Медиарейтинги губернаторов за январь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 34 331 480 592,3 2 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 45 790 440 580,8 3 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 33 542 367 930,0 4 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 9 557 106 642,1 5 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 7 603 79 561,8 6 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 7 011 73 488,0 7 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10 878 46 129,0 8 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 641 41 341,3 9 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 037 37 987,5 10 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 745 36 594,2 11 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 309 34 253,7 12 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 662 27 691,2 13 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 586 23 339,2 14 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 2 253 13 525,0 15 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 026 11 123,1 16 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 2 621 10 367,2 17 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 162 9 569,0 18 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 1 634 6 868,1

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким российских летчиков, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, пострадавшим по 500 тысяч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 января в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором Вячеславом Гладковым объехали пострадавшие после обстрелов объекты.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо “Аминьевское”, специалисты которого займутся обслуживанием составов метро Большой кольцевой линии. В Москве по программе реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек, об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей, в голосовании на “Активном гражданине” приняли участие более 380 тысяч человек. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство электродепо “Южное” Замоскворецкой линии метро должны завершить в 2024 году. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для “полного восстановления электро- и теплоснабжения” на северо-востоке столицы создан оперативный штаб, а жителям пострадавших от аварии домов оказывается вся необходимая помощь. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в Теплом Стане и осмотрел будущую станцию “Генерала Тюленева” Троицкой линии метро. В столичном районе Тропарево-Никулино продолжают развивать социальную и транспортную инфраструктуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет. По словам Андрея Воробьева, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с горожанами в Солнечногорске и отчитался о ходе проведения восстановительных работ по отоплению домов. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ, связанные с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Главы регионов в январе 2024 года: