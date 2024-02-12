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Медиарейтинги губернаторов за январь

12.02.2024, 17:17, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

34 331

480 592,3

2

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

45 790

440 580,8

3

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

33 542

367 930,0

4

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 557

106 642,1

5

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 603

79 561,8

6

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 011

73 488,0

7

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 878

46 129,0

8

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 641

41 341,3

9

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 037

37 987,5

10

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 745

36 594,2

11

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 309

34 253,7

12

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 662

27 691,2

13

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 586

23 339,2

14

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

2 253

13 525,0

15

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 026

11 123,1

16

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

2 621

10 367,2

17

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 162

9 569,0

18

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

1 634

6 868,1

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким российских летчиков, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, пострадавшим по 500 тысяч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 января в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором Вячеславом Гладковым объехали пострадавшие после обстрелов объекты.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо “Аминьевское”, специалисты которого займутся обслуживанием составов метро Большой кольцевой линии. В Москве по программе реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек, об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей, в голосовании на “Активном гражданине” приняли участие более 380 тысяч человек. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство электродепо “Южное” Замоскворецкой линии метро должны завершить в 2024 году. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для “полного восстановления электро- и теплоснабжения” на северо-востоке столицы создан оперативный штаб, а жителям пострадавших от аварии домов оказывается вся необходимая помощь. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в Теплом Стане и осмотрел будущую станцию “Генерала Тюленева” Троицкой линии метро. В столичном районе Тропарево-Никулино продолжают развивать социальную и транспортную инфраструктуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет. По словам Андрея Воробьева, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с горожанами в Солнечногорске и отчитался о ходе проведения восстановительных работ по отоплению домов. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ, связанные с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Главы регионов в январе 2024 года:

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

34 331

480 592,3

2

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

45 790

440 580,8

3

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

33 542

367 930,0

4

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

10 219

149 218,6

5

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

12 199

124 739,0

6

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

10 372

116 373,2

7

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 557

106 642,1

8

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 246

99 189,3

9

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 603

79 561,8

10

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 011

73 488,0

11

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 799

73 167,8

12

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

4 624

68 878,0

13

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

6 618

66 426,9

14

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

6 773

57 470,2

15

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 280

55 477,1

16

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

8 789

55 069,4

17

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 047

54 449,2

18

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

5 655

48 847,1

19

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 878

46 129,0

20

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 209

42 424,0

21

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

4 071

41 941,0

22

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 641

41 341,3

23

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 715

40 075,0

24

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6 707

39 708,2

25

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 037

37 987,5

26

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 309

37 969,4

27

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

6 001

37 424,2

28

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

6 445

36 620,2

29

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 745

36 594,2

30

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

5 882

35 481,0

31

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 976

35 058,9

32

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 309

34 253,7

33

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 344

33 915,6

34

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6 146

33 118,2

35

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

4 158

32 509,5

36

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

6 438

31 646,6

37

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

6 601

30 754,9

38

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 098

29 998,1

39

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

4 480

28 431,0

40

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 426

28 251,5

41

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 662

27 691,2

42

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 644

27 167,7

43

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 958

27 002,4

44

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 509

26 337,1

45

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

2 933

25 783,6

46

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 175

24 978,8

47

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 166

23 653,0

48

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 274

23 446,0

49

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 586

23 339,2

50

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 543

22 471,9

51

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 423

22 209,1

52

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

3 542

21 177,3

53

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

3 236

20 051,5

54

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 976

19 912,0

55

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

1 589

18 759,2

56

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

1 367

18 536,0

57

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 309

17 941,0

58

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 816

17 757,7

59

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 647

17 476,0

60

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 481

16 787,1

61

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 926

15 610,5

62

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 490

15 173,4

63

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

4 570

15 131,7

64

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 510

14 653,1

65

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 458

14 414,1

66

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

2 253

13 525,0

67

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2 443

13 463,1

68

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 857

12 551,1

69

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 026

11 123,1

70

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

2 621

10 367,2

71

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

1 743

9 628,0

72

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 162

9 569,0

73

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 239

9 463,6

74

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

1 477

8 752,0

75

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

3 473

8 580,7

76

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

1 639

8 244,2

77

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 465

7 451,1

78

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

1 634

6 868,1

79

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1 633

5 740,1

80

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 063

5 560,0

81

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 562

5 451,7

82

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 577

5 178,2

83

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

940

5 009,0

84

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 684

4 875,0

85

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 169

4 178,7

86

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

748

3 727,0

87

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

906

2 966,0

88

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

626

2 896,0

89

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

605

2 270,0



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