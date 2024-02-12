Медиарейтинги губернаторов за январь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
34 331
|
480 592,3
|
2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
45 790
|
440 580,8
|
3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
33 542
|
367 930,0
|
4
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 557
|
106 642,1
|
5
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 603
|
79 561,8
|
6
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 011
|
73 488,0
|
7
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 878
|
46 129,0
|
8
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 641
|
41 341,3
|
9
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 037
|
37 987,5
|
10
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 745
|
36 594,2
|
11
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 309
|
34 253,7
|
12
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 662
|
27 691,2
|
13
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 586
|
23 339,2
|
14
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 253
|
13 525,0
|
15
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 026
|
11 123,1
|
16
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
2 621
|
10 367,2
|
17
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 162
|
9 569,0
|
18
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
1 634
|
6 868,1
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким российских летчиков, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, пострадавшим по 500 тысяч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 января в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором Вячеславом Гладковым объехали пострадавшие после обстрелов объекты.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо “Аминьевское”, специалисты которого займутся обслуживанием составов метро Большой кольцевой линии. В Москве по программе реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек, об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей, в голосовании на “Активном гражданине” приняли участие более 380 тысяч человек. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство электродепо “Южное” Замоскворецкой линии метро должны завершить в 2024 году. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для “полного восстановления электро- и теплоснабжения” на северо-востоке столицы создан оперативный штаб, а жителям пострадавших от аварии домов оказывается вся необходимая помощь. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в Теплом Стане и осмотрел будущую станцию “Генерала Тюленева” Троицкой линии метро. В столичном районе Тропарево-Никулино продолжают развивать социальную и транспортную инфраструктуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет. По словам Андрея Воробьева, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с горожанами в Солнечногорске и отчитался о ходе проведения восстановительных работ по отоплению домов. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ, связанные с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.
Главы регионов в январе 2024 года:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
34 331
|
480 592,3
|
2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
45 790
|
440 580,8
|
3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
33 542
|
367 930,0
|
4
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
10 219
|
149 218,6
|
5
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
12 199
|
124 739,0
|
6
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
10 372
|
116 373,2
|
7
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 557
|
106 642,1
|
8
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 246
|
99 189,3
|
9
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 603
|
79 561,8
|
10
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 011
|
73 488,0
|
11
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 799
|
73 167,8
|
12
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
4 624
|
68 878,0
|
13
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
6 618
|
66 426,9
|
14
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
6 773
|
57 470,2
|
15
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 280
|
55 477,1
|
16
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
8 789
|
55 069,4
|
17
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 047
|
54 449,2
|
18
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
5 655
|
48 847,1
|
19
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 878
|
46 129,0
|
20
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 209
|
42 424,0
|
21
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
4 071
|
41 941,0
|
22
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 641
|
41 341,3
|
23
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 715
|
40 075,0
|
24
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6 707
|
39 708,2
|
25
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 037
|
37 987,5
|
26
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 309
|
37 969,4
|
27
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
6 001
|
37 424,2
|
28
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
6 445
|
36 620,2
|
29
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 745
|
36 594,2
|
30
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
5 882
|
35 481,0
|
31
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 976
|
35 058,9
|
32
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 309
|
34 253,7
|
33
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 344
|
33 915,6
|
34
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 146
|
33 118,2
|
35
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
4 158
|
32 509,5
|
36
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 438
|
31 646,6
|
37
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
6 601
|
30 754,9
|
38
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 098
|
29 998,1
|
39
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
4 480
|
28 431,0
|
40
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 426
|
28 251,5
|
41
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 662
|
27 691,2
|
42
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 644
|
27 167,7
|
43
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 958
|
27 002,4
|
44
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 509
|
26 337,1
|
45
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
2 933
|
25 783,6
|
46
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 175
|
24 978,8
|
47
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 166
|
23 653,0
|
48
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 274
|
23 446,0
|
49
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 586
|
23 339,2
|
50
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 543
|
22 471,9
|
51
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 423
|
22 209,1
|
52
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
3 542
|
21 177,3
|
53
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
3 236
|
20 051,5
|
54
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 976
|
19 912,0
|
55
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
1 589
|
18 759,2
|
56
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
1 367
|
18 536,0
|
57
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 309
|
17 941,0
|
58
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 816
|
17 757,7
|
59
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 647
|
17 476,0
|
60
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 481
|
16 787,1
|
61
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 926
|
15 610,5
|
62
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 490
|
15 173,4
|
63
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
4 570
|
15 131,7
|
64
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 510
|
14 653,1
|
65
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 458
|
14 414,1
|
66
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 253
|
13 525,0
|
67
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2 443
|
13 463,1
|
68
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 857
|
12 551,1
|
69
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 026
|
11 123,1
|
70
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
2 621
|
10 367,2
|
71
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
1 743
|
9 628,0
|
72
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 162
|
9 569,0
|
73
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 239
|
9 463,6
|
74
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
1 477
|
8 752,0
|
75
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
3 473
|
8 580,7
|
76
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
1 639
|
8 244,2
|
77
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 465
|
7 451,1
|
78
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
1 634
|
6 868,1
|
79
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1 633
|
5 740,1
|
80
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 063
|
5 560,0
|
81
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 562
|
5 451,7
|
82
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 577
|
5 178,2
|
83
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
940
|
5 009,0
|
84
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 684
|
4 875,0
|
85
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 169
|
4 178,7
|
86
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
748
|
3 727,0
|
87
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
906
|
2 966,0
|
88
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
626
|
2 896,0
|
89
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
605
|
2 270,0
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