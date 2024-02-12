Рупор кремлевской пропаганды: Вымогательство не всегда проходит успешно

Подельники Собчак получили 7,5 и 7 лет тюрьмы по факту попытки вымогательства у главы "Ростеха" Чемезова (слабоумие без отваги).

Сама Собчак в стекленяой клетке тоже смотрелась бы органично, но по известным причинам (внимательно изучаем роль Собчака и его семьи в политической карьере Путина в 90-е годы) пока что уходит от наказания. Но как знать, времена меняются и некоторые незыблемые вещи, обращаются в прах, как это было в "Мемориалом", "Эхо Москвы", "Новой газетой" и так далее. Нельзя исключать, что и до нее дело рано или поздно дойдет. До Нарусовой уже потихоньку доходит, хотя эту тварь пока что не убрали из Совфеда, а лишь ограничили для нее доступ к информации.

PS. Либеральная общественность истерит, что "режим ломает молодым людям жизнь, зачем???"

На примере этих идиотов власти наглядно показывают последствия для верующих в анонимность и всесилие Телеграма.

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