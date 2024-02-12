Личное: “Пауки лучше”

Про заниженную самооценку давайте говорить. Не все же нам – про завышенную.

К сожалению или нет, но заниженная самооценка тоже связана с короной.

Основных причин две. Это либо слишком высокая планка притязаний и собственные возможности объективно недотягивают, поэтому появляется ощущение ничтожности, безобразности, самоуничижительные мысли и саморазрушительные поступки. Снять корону = снизить планку притязаний.

Вторая причина – высокая тревожность. Человеку так страшно столкнуться с потерей, с разочарованием, с обломом, которые выглядят практически неминуемыми, что он склонен принижать свои шансы, не рисковать лишний раз, убеждать себя, что не стоит даже пытаться.

В случае тревожности, если мы не рассматриваем тревожное расстройство и другую психиатрию, корона тоже замешена. Человек так хочет все контролировать, настолько не может довериться жизни, что находится в постоянном напряжении, постоянно стрессе, практически без сил. И ради того же контроля он отказывается от любых изменений. По принципу: лучше сидеть в башне, чем рисковать. “Не совершай ошибку, не выходи из комнаты”. Помимо укрепления нервной системы (режим сна, питания, свежий воздух, физкультура, добавки или даже лекарства по рекомендации врача), нужно учиться отдавать контроль. Господу Богу или той силе, благодаря которой вы появились на свет. Как говорится: не ты себя сотворил, не тебе и владеть. Можно владеть лишь той частью, которую ты сам в себе воспитал.

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Эволюция, добрый день.

Т.к Вы сейчас разбираете типы фрустрации, может, моё письмо будет в тему. Дело в том, что я рапунцель, но не хочу серьезных отношений, детей и брак, а ещё мне страшно когда я чувствую, что меня любят. Бывает ли у женщин фрустрация по мужскому типу? Как я поняла, онегины чаще боятся ответственности.

Почему рапунцель: я тяжёлая в общении, бываю грубой и могу пилить человека за мелочи, сижу не то, чтобы в башне, а скорее в яме или пещере, и человек, который туда протянет руку, если захочет меня достать или хотя бы потыкать пальцем: а чо это у нас тут такое сидит? – сразу падает не только в яму уныния, но и в моих глазах. Хотя я виду не подам, конечно. Но захочется от него подальше держаться, что-то с ним не так, вон сколько ходит весёлых, ярких и добрых девушек, а он заинтересовался мной. В юности совсем была беда, я могла натурально убежать в ситуации признания, теперь контролирую себя. Хотя мне приятно, конечно. Но непонятно. И я очень смущаюсь. Антагонизм к себе оправдан. У меня куча проблем: проблемы с ногами и позвоночником с детства, что заметно, проблемы по эндокринке, депрессии, тараканы в бошке, в общем, такое себе.

Я часто влюблялась, но не думала, что награжу собой, если прицеплюсь к парню. Что нравиться надо стараться, потому, что знала, что я так себе выбор. А ещё было страшно проявлять симпатию: а вдруг согласится? Это же такая ответственность и столько плясать надо будет, делать весёлое лицо, чтобы ему не было скучно, приглашать-ездить-звонить-трахаться-заботиться-стараться и прочую фею пытаться изображать из бабы яги. А если замуж – вообще кошмар, это же навсегда. А если не навсегда – зачем штамп? Но любить самой всегда казалось безопаснее, чем знать, что в меня влюбились.

(Когда она представляет развитие отношений, она думает про те бесконечные вложения, которые нужно будет делать, чтобы удержать интерес мужчины. А сил нет и спонтанности мало, поэтому не хочется даже начинать)

Я привыкла в свои 34 жить одна, люблю свою работу на кладбище, люблю своих пауков, котов и подобранного хорька, который прибежал ко мне от соседей алкашей, людей люблю не очень, да и у меня нет сил заботиться о человеке. Кому-то мой ож может показаться экзотичным, конечно, но на 1 взгляд, потом напряжёт.

(Что касается животных, то они нередко становятся препятствием для личной жизни. Недаром шутят про сорок кошек у одиноких женщин. Если у женщины много животных, она может оберегать их от появления в доме того, кому эти животные могут помешать)

Если парень сначала проявлял интерес, а потом резко осознавал, с кем связался и как тут проблемно и бежал, я конечно прилипала. А ещё эффективнее, если раскачивал: то люблю, то не люблю, то с другой, то со мной. Подразморозить меня можно только повозив носом по асфальту, ясное дело, что не специально, просто со мной стрёмно, но наверное кому-то и интересно тоже, вот и качает. Тогда начиналась жадность: ну нет, хватит быть уг, надо постараться, чтобы стало больше интересно, чем стрёмно. Раз он возит по асфальту, значит не такой гном, как те, что сами в яму проваливались, потому, что я им ровня, не от безысходности он со мной, значит, он классный, значит вот он – самый лучший, поэтому надо лезть вон из кожи.

(Когда с ней сближались, а потом отдалялись, она страдала, как обычный человек. Поэтому не хочется лишний раз рисковать. То есть схему своей фрустрации она рефлексирует почти верно, немного приукрашивает себя в короне: свою независимость и свою привлекательность, за всем этим – боязливое “как бы чего ни вышло”)

В общем, типичная рапа рапан. Но я не хочу серьёзное. И сильных эмоций ко мне боюсь, и хочу, и боюсь. Если доходит до серьезного, мне страшно. Не могу разобраться, что со мной, может, поможете?

Перед знакомством с героем моего романа, я рассталась с парнем С, который мне за два месяца отношений до смерти надоел. Не отлипал от меня, постоянно звонил, резал руки, ревновал и лазил в мой телефон. Приходилось ходить ему в аптеку за СИОЗС, успокаивать его маму по телефону и готовить обеды без глютена. В благодарность он купил мне машину. У него был популярный блог и хорошая музыкальная группа, а также справка из дурдома. Хороший, интересный, жаль было, когда ему было плохо, но устала очень. И слишком он привязался. Когда он признался мне в любви, ещё не виделся таким маньяком. Но я всё равно пару дней тряслась от страха и сбрасывала его звонки, хотя он нравился. Это иррационально, так всегда, мне страшно, когда меня любят. Потом оценила, что он тоже нравится мне, и заставила себя снять трубку.

(Автор своеобразная: кладбищи, пауки, готика. У нее есть круг общения, в интернете и в реале, поэтому есть и возможность знакомиться)

И вот, мы познакомились с В. в общей тусовке. Красивый парень, высокий, обаятельный. Приехал в наш город и пришел поздравить общую подругу с ДР. У нас тусовка на несколько городов по интернету. В ходе праздника он подошёл ко мне и сказал, что я ему понравилась.

Я: чем?

Он: красиво поёте очень.

Я: спасибо, а вы красиво держите в руках подушку (подошёл с подушкой, встал с ней вместе с дивана).

Пою я как павлин из советского мультика, под 3 аккорда на гитаре, там все лучше пели. Скорее всего наврал и поэтому сразу вызвал подозрение. Думаю, чота видать вынюхал про меня и чота ему надо. И тут к нам подсел общий друг и они начали болтать. Оказалось, что В. из другого города приехал надолго, хочет поступать на 2 высшее и ищет, где бы вписаться на первый похват. А все в тусе знали, что у меня пустует комната. Но не упомянули про зоопарк, лол.

Ага, думаю, вот почему я вдруг стала певицей. Ну, думаю, красавчик, обломаешься с жилплощадью, нехорошо старой одинокой тёткой манипулировать, когда такой красивый.

В конце вечера В. услышал, что у меня есть одна редкая книга. Попросил дать почитать и взял контакты.

На следующий день написал и пригласил в кафе. Я отказалась. Спросил, дам ли книгу, я сказала, что могу передать общей знакомой. Он сказал, что хотел бы со мной эту книгу обсудить, что ему интересно мое мнение, так будет читать приятнее.

Написала о книге сообщение, так и так мол думаю.

Промолчал.

Написал через недельку, можно ли всё-таки взять книгу?

Я давно принесла книгу подруге, но та забыла передать.

Написал, что отлично, заберёт, спасибо. И что у него два билета в театр горят и не хотела ли бы я завтра сходить, очень выручу, а то жалко билет. Оказался спектакль, на который я хотела попасть, но никак билет не успевала купить.

(Кроме тусовки, у автора есть и увлечения литературой и театром. То есть не так уж она и уныла, как пытается изобразить. И даже сама манера представлять себя ничтожной, это тоже часть философии, которая мужчинам в тусовке интересна и близка)

Ну ок, спасибо, я пришла, деньги за билет еле всучила, пришлось запихивать в рюкзак, когда отвернулся.

После спектакля он в разговоре сказал, что остановился у общего друга, бесплатно, на полгода минимум. И что скоро будет готова его квартира, которую в нашем городе его родители строят . И вот тут я прифигела. Не вписка? А что тогда? Неужели понравилась? Нет, серьезно, парень красивый, длинные волосы, очень классный, правда. Такие красивые меня не звали в театры и никуда вообще.

Короче, мы начали встречаться. Он полюбил хорька и котов. Понравился моим родным. А в один прекрасный день он назвал меня другим именем. И вот тут я, как это называется правильно? – отрефлексировла значимость. До этого он казался мне дурачком, который зачем-то тратит время на болото, что с ним видимо что-то не так. Думала, может болен чем, как С, только сразу не понятно. Что он видимо не нужен другим почему-то. И поэтому я его не ценила. А тут прозрела по-настоящему, у него есть альтернативы.

Нет, я не была совсем никудышной, когда мы встречались. Я очень старалась быть хорошей. Заботиться, внимательно слушать, чтобы купить нужный подарок, всегда старалась оплатить продукты пополам, хотя он не брал деньги, два раза пропустила важные мероприятия, чтобы поехать с ним к его родителям на праздники. Знакомиться с родителями было ужасно страшно и неловко. Это для нормальных, без неврозов, не вложения, а для меня — титанический труд.

(Довольно понятно, что интровертам и тем более социофобам это все очень трудно)

Я готовила его любимую еду из моего арсенала, проводила экскурсии по городу, играла в нормального человека, и даже был какой-то азарт от того, что у меня получалось, хотя я больше всего на свете люблю сидеть дома и читать одна. Я старалась улыбаться, не ныть о тщете бытия и себе, но не чувствовала счастья. Больше усталость. Магнолия. Что-то в голове, наверное «король», говорило мне: где ты ещё такого найдешь, дура? Ты должна быть благодарна. Чел с квартирой, как и я, значит, не надо будет все время жить вместе, интересный досуг, общение, секс классный, мозги не выносит…и я была, как могла. И старалась не спугнуть. На всякий случай, от жадности. Хотя эмоционально не чувствовала, зачем. Ну не найду, и что? Коты, хобби, книги и пауканы же лучше, чем из кожи вон лезть. И хорёк.

(Боится его потерять и уговаривает себя опираться на себя. Опираться на себя, в общем, верно. И действительно: ну уйдет и уйдет, есть еще своя жизнь, книги, хорек. Ей пока не очень понятно, как любить другого, опираясь на себя, и как вкладываться легко, не вылезая из кожи)

Он был очень добр ко мне. Так как работал на удалёнке, часто выбирался повидаться, приглашал меня в разные классные места, дарил хорошие подарки, заботился о моих животных, а когда я болела, не отходил от меня. Даже слишком добр. Я не могла мечтать о таком. Но мне было неловко от его внимания. Это смущение сродни тому, как будто тебя в детстве стихи на НГ заставляют рассказывать перед гостями, а потом хлопают, хвалят, дают конфеты, а ты убегаешь под стол, вся пунцовая, как бабушкина селёдка под шубой.

(Такой эффект бывает, когда вы слишком сильно стараетесь, слишком много значимости придаете одобрению, так боитесь его не получить, что утомляетесь и вам хочется спрятаться. Выход в том, чтобы поменьше обращать внимания на оценки)

Поговорили. Выяснилось, что в родном городе есть девушка, они вроде бы расстались, а вроде нет. И он любит обеих. Сказал, что хочет быть со мной, но не может пока перестать с ней общаться и о ней думать. Что она просит его вернуться, а он выбрал меня, но ему тяжело вот так сразу не забыть и оборвать переписку.

Я пыталась острить, сказала, что мне нужна его голова целиком, как древним кельтам голова врага, где по поверьям была душа. И поэтому «мою» половину он может оставить себе.

В этот момент он случайно прижал лапу хорьку, который пришел к нему на руки, и хорь его укусил.

— Паскуда! – со смехом сказал В.

– сам ты, В, паскуда. Не трожь животное, неча ему больно делать, – сказала я.

Посмеялись…

Дело было у меня, я попросила его уйти. Он чмокнул хорька в макушку, чмокнул меня в щёку, оставил ключи, забрал мои от его квартиры и ушел.

И вот после этого разговора меня колбасило нехило. Взял и ушел, а! А я ж так старалась. Просто это незаметно было, другие девушкам не надо пачку глицина выпить, чтобы улыбаться в кафе с любимым.

(Главное для автора: не считать, что ее дефицит сил – от независимости. Он от зависимости, она слишком старается, не может относиться полегче ко всему. Это очень экономило бы ей силы и она не перегорала бы. Не хватает пофигизма при общении, поэтому приходится восстанавливаться в затворничестве)

А тут ещё С (тот, со справкой) слез с таблеток, начал названивать с удвоенной силой, и угрожать, что если я не вернусь к нему, он сожжёт подаренную машину. Я позвонила его маме и попросила забрать машину от греха подальше, документы переоформить то сё, а сама думала, какой же В всё-таки классный, не те психи, которые со мной якшаются. Машину в итоге пришлось продать и принести деньги маме С., так как она отказывалась забирать и умоляла меня к нему вернуться.

Мы расстались с В. Месяца три он писал мне, приглашал встретиться и поговорить. Я выписала себе такие же СИОЗС, как у С, и стала с виду ещё больше подходить для работы на кладбище, причем на Хеллоуин. От встреч отказывалась. Он писал, что любит. Я говорила, что тоже, хоть и не умею. А потом мы снова увиделись у друзей. Мельком.

В. пришел ко мне через три дня, без звонка. Принес лакомства для животин, синие розы, мамино кольцо из серебра и бутылку вискаря. И с порога сказал, что окончательно расстался с бывшей, что ему на нее плевать, что он хочет на мне жениться и детей. И что это кольцо помолвочное, а обручальное мы купим мне с черным камнем, и прочую патоку полил. С таким сияющим видом… Я обалдела. Стала довольно комично отступать в кухню спиной, размахивая вискарем и букетом. А В. уверенным шагом шел ко мне. И вот тут меня как отрубило. Стало так плохо и страшно, что меня физически затошнило, хоть к виски я не притрагивалась. Руки тряслись, сердце колотилось. Выпила залпом половину стакана, хоть с СИОЗС нельзя. Плюхнулась на стул, неловко прикрылась кстати подоспевшим кошаком, так как В. хотел обнять.

И осознала, что я его люблю, и что очень рада, что он пришел, и что я не хочу никаких детей, никакого замуж, никакого жить вместе, колец, свекровей, поездок в другой город, платьев и фаты на немолодой уже тётке тем паче, что я не вытащу брак, не хочу, чтобы ребенок мучил хорька, не хочу, чтобы он унаследовал мои болячки, это было бы преступлением, не хочу, чтобы коты не смогли спать у меня на кровати, так как там бы все время спал муж. И что у меня нет сил. Нет сил быть счастливой, обниматься, когда не охота, делать счастливым ребенка, делать счастливым мужа, как должна жена, стараться быть веселой, не выносить мозги за мелочи, знать, что от меня кто-то зависит, ревновать к бывшим и будущим. Мне страшно. Мне страшно, что он так серьезно настроен. Страшно, что он мог бы остаться с той, другой девушкой, а я сделала причиной расставания ревность.

Страшно, что я всегда буду несвободной. И я сказала ему, что я не готова. Что я не могу. Он спросил, сколько мне нужно времени, чтобы обдумать? И мне опять стало страшно, что он будет ждать, а я не созрею для такого шага. И я сказала, что не хочу морочить никому голову, и забирать тоже больше не хочу. Мне хотелось, чтобы В ушел. Посидели, попили виски, я курила как паровоз, несла какой-то бред про философию Камю, про экзистенциальное одиночество, что нельзя рожать, потому, что мы все умрем, а В больше молчал и так же молча ушел.

После разговора мне было спокойно, легко, потом накрывало, потом опять становилось спокойно, как будто я пережидаю в моей яме сильную бурю. И ещё было очень стыдно перед В. От стыда хотелось провалиться. Человек старался, расстался с бывшей, такой шаг сделал с предложением, хотел со мной отношений, а я…

Мне позвонил бывший, Л, мы (иногда) встречались до С, и Л был такой же, как я, с кучей проблем по здоровью, любил подолгу быть один, в свои 45 никогда не был женат, любил иногда встречаться, болтать о тщете жизни, спать вместе и потом перекидываться песенками в ВК. Ему ничего не было от меня нужно, кроме досуга, и мне от него тоже. Никаких страстей, никакой ответственности. Спросил, свободна ли я и не хочу ли увидеться?

Я была очень рада его слышать, но спать с ним я не смогла. Потому, что люблю В. И видимо до сих пор не осознала, что натворила. Накроет же по-страшному.

Вот такой бред, уважаемая Эволюция. Что со мной? Почему я так боюсь?

(Я думаю, что приход В. с кольцом мамы, синими розами, с обещанием купить ей кольцо с черным камнем – это фантазия автора. Это то, как она представляет воплотившееся и отвергнутое ею. В реальности она бы не так среагировала скорее всего. Но мы не должны подозревать автора в том, что вся ее история – это ЗВ. Наверняка она пишет искренне о своем страхе и о том, что от страха и от нехватки сил готова оборвать даже важные для нее отношения. Так бывает. Причем на той стороне – свои сомнения и страхи, поэтому вряд ли кто-то будет целеустремленно атаковать вот такую как автор. Предлагаю не разбирать последнюю сцену, потому что приход парня с цветами теоретически вполне возможен. И хотя вряд ли он будет так уж умолять о детях эту апатичную, курящую как паровоз, не очень здоровую и не очень молодую женщину, вполне правдиво, что сама она тоже не рвется взваливать на себя роль жены и матери)