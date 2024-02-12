Скандалы: Недружественная Турция

Почему россияне массово покидают страну

Россияне массово покидают Турцию. Только в январе из страны выехали 54 тыс. граждан РФ. К этому привели высокие цены на жилье и ужесточение проверок для получения туристического вида на жительства (ВНЖ). Местные издания отмечают, что в Турции повысили минимальный порог стоимости для получения ВНЖ.

Как сообщает турецкое издание Posta, только из Анталии за год уехали 40 тыс. россиян, которые предпочли перебраться в Дубай или Сербию. В частности, для иностранцев закрыли еще 10 кварталов. Причина — высокая стоимость аренды из-за приезда большого количества граждан РФ и Украины после начала спецоперации. Принятые властями меры помогли снизить цены на аренду жилья на 15-25%.

Согласно сведениям издания Sozcu, в 2020 году в Анталии проживали 94 тыс. иностранцев, в 2021 — почти 137 тыс., а в 2022 — около 172,5 тыс. человек. Из-за ажиотажа и «космических» цен арендодатели даже выселяли арендаторов, чтобы сдать жилье дороже.

«Люди не уезжают легко, но в последнее время Иммиграционная администрация начала получать отказы в выдаче вида на жительство. В нашей школе количество учащихся сократилось почти вдвое. Конечно, россияне не понимают отказа», — рассказал владелец школы в Коньяалты Виктор Биккенев, где учатся русские дети.

По состоянию на январь 2024 года из Турции за год выехали 54 тыс. россиян, сообщает «РИА Новости». В настоящее время в стране с ВНЖ проживают более 100 тыс. граждан РФ. Таким образом их доля сократилась на 34%. Также стоит отметить, что в начале прошлого года россияне возглавляли в стране список иностранцев с ВНЖ.

Как сообщает тг-канал «Спросите у Расула», после того как Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, второй тур которых состоялся 28 мая 2023 года, в Турции ведется агрессивная антимиграционная политика, особенно против россиян и сирийцев. Отмечается, что и до выборов она была далека от дружеской, но после них стала значительно жестче.

«Рейсы с Северного Кавказа встречают специальные агенты, которые без объяснения причин могут не пустить вас в страну. Часто под дискриминацию попадают те, кто уже имеют студенческую визу и учатся в местных университетах, либо приобрели недвижимость и проживают в стране несколько лет», — отмечает источник.

Ужесточение антимиграционной политики сделало жизнь в стране некомфортной и недоступной для россиян. На деле Турция не выглядит безопасным местом для инвестиций, как это утверждается в рекламных роликах.

Вместе с тем к выходцам из Северного Кавказа стала более лояльной Грузия.

Александр Куманев

Оригинал материала: “Новые Известия”