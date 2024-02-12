Плохая память Байдена избавит его не только от суда, но и от второго президентского срока

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Прикрываясь плохой памятью Байдена, его команда, с одной стороны, спасла его от обвинительного приговора, а с другой — фактически лишила возможности переизбраться. «То, что спасает тебя, одновременно положит конец твоей политической карьере», — считают на Fox News. Американцы хотят видеть во главе страны человека, на которого точно смогут положиться, а не того, которого спецпрокурор официально оправдывает в суде из-за слабых умственных способностей.

Память Байдена — это основание для того, чтобы не предъявлять ему обвинения. Перед судом они фактически выставили это основной причиной. Так что это вовсе не «беспричинные обвинения». И теперь прокурорам приходится решать, им приходится размышлять, смогут ли они добиться обвинительного приговора или нет.

При обвинении в федеральном преступлении обвинительные приговоры выносятся приблизительно в 97 процентах случаев. И именно поэтому они сейчас размышляют, пытаясь понять, что сыграет им на руку перед присяжными. По их логике, если они скажут, что он не помнит всех очень важных деталей, присяжные оправдают его.

ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий: И в этом вся проблема. Лиза, я хочу дать вам возможность высказаться по этой теме, которую мы только что обсуждали. По сути они отпираются от злобных высказываний, которые осуждают Джо Байдена как человека, хотя на самом деле для них именно это и есть тот самый стержень, который удерживает это дело от перехода в юридическую плоскость. Так, может быть, за закрытыми дверями они на самом деле радуются тому, что прокурор таким образом защитил его и увёл от ответственности?

ЛИЗА БУФ, ведущая: Думаю, проблема в том, что это неприятно, но при этом им повезло — им действительно нужны его проблемы с памятью, чтобы помочь ему избежать наказания. Но в то же время это создаёт ему проблемы. Я имею в виду, что нет никакого способа выставить это с положительной стороны, даже несмотря на то, что обвинения ему не предъявят.

Да, тебя не могут осудить — но не могут и переизбрать президентом. То, что спасает тебя, одновременно положит конец твоей политической карьере. Потому что мы должны быть способны положиться на кого-то, кто мог бы принимать критические решения, которые сейчас сыпятся со всех сторон. Как вы говорили, нельзя просто разобраться с одной проблемой, а потом засесть в подвале и надеяться, что больше ничего не произойдёт. Это как та игра, где постоянно нужно бить молотком крота, который по очереди вылезает из разных дырок, — вот что такое президентство.

ДЖОУИ ДЖОНС: Я думаю, что сейчас, скорее всего, кто-то другой будет баллотироваться от демократов. Я действительно так считаю. Я не думал так до этой недели, но, полагаю, что сейчас всё к этому идёт. Мы поговорим об этом подробнее через некоторое время.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.