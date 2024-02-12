 

Чикагская биржа вынужденно приостановила торги из-за поломки генератора случайных чисел

12.02.2024, 13:33, Разное
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Чикагская биржа была вынуждена приостановить торги на 16 часов из-за поломки генератора случайных чисел, который определял курс акций.

Происшествие вызвало настоящий хаос и спровоцировало потери миллиардов долларов. Кроме того, впервые с 1939 года вновь заработала площадка для прыжков обанкротившихся предпринимателей на крыше одного из небоскрёбов.

Как утверждают местные СМИ, генератор случайных чисел был выпущен компанией Matt White Heavy Machines в 1951-м и не ремонтировался с 1982 года. Рабочие только проводили профилактическое обслуживание, причём зачастую относились к нему формально.

– После обрыва ремня, который не заменялся не менее двадцати лет при нормативном сроке службы в пять лет, вышли из строя сразу две ведущих шестерни в блоке плавающей запятой, – рассказал механик-экономист, срочно вызванный из Нью-Йорка для проведения первичного ремонта.

В результате напряжённой работы 12-тонную машину удалось запустить вновь, однако нет никаких гарантий, что она не остановится вновь и не вызовет новый экономический кризис. Ситуацию осложняет тот факт, что средний возраст экономистов, способных обслуживать такой генератор, уже давно ушёл за отметку 60 лет. Сейчас механизм обследуют и пытаются понять, сколько он прослужит и какие части необходимо заменить в кратчайшие сроки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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