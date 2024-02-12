 

«Ведомости»: за 2023 год продажи роботов-собак в России выросли на 55 процентов

12.02.2024, 12:52, Разное
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Продажи роботов-собак и роботов-помощников в РФ за 2023 год увеличились на 55% и 41% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на данные аналитической платформы «Платформа ОФД».

Эти устройства, входящие в ценовой диапазон от 2 до 5 тысяч рублей, представляют собой игрушечных питомцев или колесных роботов с микрофоном, видеокамерой и голосовым управлением. Главными потребителями становятся родители, приобретающие их для развлечения детей.

Хотя «Платформа ОФД» не предоставила конкретных цифр, они утверждают, что были проданы десятки тысяч таких устройств. В топе продаж за 2023 год оказались роботизированные «неваляшки» с микрофоном, видеокамерой и функцией синхронизации со смартфонами. Они чаще всего используются для игры с домашними животными и дистанционного наблюдения за ними.

Аналитическое агентство Telecom Daily отметило, что рынок домашних роботов в РФ ежегодно растет на 25-30%. Этот рост обусловлен как снижением цен на устройства, так и расширением их функционала.

Бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк подчеркнул: “Интерес к таким устройствам сейчас значительно возрастает. Они становятся полезным инструментом для развития у детей”.


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