Британские ученые рассказали о 10 частях тела, связанных с интеллектом

Как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Эдинбургский университет, между интеллектуальными способностями человека и особенностями частей тела существует связь.

Исследователи отмечают, что широкий лоб, тонкие губы, нос с горбинкой и круглый подбородок свидетельствуют о достаточно развитом интеллекте, отличающемся высокой степенью гибкости. Кроме того, среди людей с голубым цветом глаз встречается, как показывает статистика, гораздо больше людей с высоким уровнем интеллекта.

Людей с невысоким интеллектом, как подчеркнули исследователи, можно распознать по небольшой голове, низкому росту, симметричным ушам и отсутствию четко выраженного контраста между размером талии и бедер.