 

Названы недооцененные способы борьбы с гипертонией

12.02.2024, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание HeilpRaxisNet, немецкие ученые, представляющие Институт Роберта Коха, обозначили недооцененные способы борьбы с повышенным давлением, обладающие высокой степенью эффективности.

Оказать позитивное воздействие на давление можно за счет снижения веса и пересмотра рациона питания, при этом продолжительность здорового сна должна колебаться в диапазоне от семи до девяти часов. Особое внимание следует уделять уровню стресса, снизить который можно при помощи медитации и йоги.

На конец 2020 года, согласно данным ВОЗ, гипертония была зафиксирована у 1,13 миллиарда человек, причем 40% даже не имеют представления о наличии заболевания, а лечение получают лишь 10%.        


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / DTF: релиз российской Loop Hero на iOS и Android состоится 30 апреля 2024 года

12.02 / Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о факторах развития рака

12.02 / Скандалы: Звёзды разъехались, продюсеры остались

12.02 / Скандалы: «Это изменило мою жизнь»

12.02 / Житель Стокгольма обвинил Такера Карлсона в домогательствах 25-летней давности

12.02 / Мнение: О новом разводе «Кровавой барыни»… Ксюша Собчак — всё?

12.02 / Мнение: Дешёвая вторичка, миф о пустых квартирах и как лишали жилплощади в СССР

12.02 / Скандалы: «Жестокий урок»

12.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Вымогательство не всегда проходит успешно

12.02 / Личное: “Пауки лучше”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика