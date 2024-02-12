Названы недооцененные способы борьбы с гипертонией

Как сообщает издание HeilpRaxisNet, немецкие ученые, представляющие Институт Роберта Коха, обозначили недооцененные способы борьбы с повышенным давлением, обладающие высокой степенью эффективности.

Оказать позитивное воздействие на давление можно за счет снижения веса и пересмотра рациона питания, при этом продолжительность здорового сна должна колебаться в диапазоне от семи до девяти часов. Особое внимание следует уделять уровню стресса, снизить который можно при помощи медитации и йоги.

На конец 2020 года, согласно данным ВОЗ, гипертония была зафиксирована у 1,13 миллиарда человек, причем 40% даже не имеют представления о наличии заболевания, а лечение получают лишь 10%.