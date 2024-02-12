 

Назван консервант, который может навредить кишечнику

12.02.2024, 11:25, Разное
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Как заявил в интервью изданию Newsweek биолог Чженрун Чжан, представляющий Университет Чикаго, консервант низин, пользующийся в пищевой промышленности высокой степенью популярности, может представлять опасность для здоровья человека, прежде всего для кишечника.

Данный лантибиотик, применяемый в процессе изготовления сыров, соусов и пива, представляет собой вещество, продуцируемое с помощью грамположительных бактерий и обладающее антимикробным действием. Ученый подчеркнул: «По сути, низин — это антибиотик, который мы долгое время получаем с пищей, а как он воздействует на микробов в кишечнике, изучено плохо. Может быть, он эффективен в предотвращении заражения еды, но его воздействие на кишечную микробиоту может быть еще сильнее».

Особое внимание Чжан уделил тому факту, что кишечная микробиота восприимчива к лантибиотикам и зачастую обладает более высокой степенью чувствительности, чем патогены.  


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