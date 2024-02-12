Операции по снижению веса позитивно сказываются на мозговой деятельности

Как показали результаты исследования, проведенного группой европейских медиков, возглавляемой нидерландским профессором, хирургические операции, направленные на снижение веса, в 50% случаев оказывают позитивное воздействие на когнитивные способности пациента.

Наблюдения за людьми, прошедшими через гастрошунтирование, показали, что через два года после операции память и логическое мышление улучшились на 20%. Отметив, что эффект сопровождался утолщением коры головного мозга и снижением воспалительных процессов, исследователи подчеркнули, что пациентам удалось избавиться от хронической депрессии.

Полученные результаты, подчеркнули ученые, свидетельствуют о том, что хирургические операции по снижению веса могут улучшить работу мозга в долгосрочной перспективе.