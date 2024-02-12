Шелк и тюль – лучшие союзники: секреты образов с плиссированной юбкой

Универсальная и очень женственная юбка-плиссе не может не присутствовать в гардеробе современной модницы. Такая юбка подходит практически для любого типа фигуры, подчеркивает талию и делает образ более изящным. Есть несколько секретов, с чем лучше сочетать юбку-плиссе, какую обувь и аксессуары подобрать, чтобы всегда выглядеть стильно и элегантно.

Тип фигуры

Плиссированная юбка подойдет всем, но выбирать ее нужно правильно. В целом складки помогают вертикально выровнять силуэт, делая его стройнее. Однако, если у вас широкие бедра, узкие складки могут открыться и создать некрасивый эффект. В лучше отдать предпочтение полужестким тканям, например тафте или экокоже, и более широким складкам.

Совет, который нельзя недооценивать при ношении плиссированной юбки: сосредоточьтесь на моделях с завышенной талией. Модель этого типа может оптически создать силуэт «песочные часы», если ваш тип фигуры «яблоко», а если объединить ее с топом с V-образным вырезом, это усилит эффект вертикальных складок и одновременно подчеркнет женственные изгибы.

Девушкам невысокого роста рекомендуются короткие модели, которые оставляют открытыми ноги.

Ткани и цвета

Прелесть плиссированной юбки в том, что ее можно легко адаптировать к различным сочетаниям, ведь это одна из самых универсальных моделей. Для создания более элегантных образов, например официальных, лучше скомбинировать блузки и рубашки из той же ткани, что и юбка, например, шелка или атласа, чтобы создать гармоничный лук.

Для более беззаботного и повседневного образа комбинируйте ткани разной плотности, например хлопковую юбку с шерстяным свитером или кардиганом или юбку с эффектом кожи с атласным верхом для гламурной прогулки с друзьями.

Обувь

Юбка-плиссе идеальна для создания самых разных образов, но в каком варианте она будет лучше смотреться с удобной обувью на плоской подошве? Более короткие модели идеально сочетаются с балетками или сандалиями, поскольку они оставляют ноги открытыми, но как быть в случае юбки макси или миди?

Здесь нужно ориентироваться на свой рост: девушкам нормального телосложения или высоким лучше остановиться на полуботинках (см. главное фото). Невысоким девушкам рекомендуется обувь на танкетке или туфли с каблуком средней длины. Совет, который не следует недооценивать: всегда оставляйте лодыжку видимой.

Элегантный образ

Плиссированная юбка легко может стать центром более элегантных образов: от более официальных повседневных и рабочих образов до актуальных формальных нарядов.

Секрет в данном случае – в форме и ткани. Для элегантного мероприятия наши лучшие союзники — шелк и шифон в сочетании с длиной макси. В течение дня есть место для более повседневных моделей, которые можно носить с такой обувью, как остроконечные туфли или туфли Мэри Джейн с ремешками, которые придадут образу романтический акцент 50-х годов.

Плиссированная юбка с эффектом кожи — одна из самых смелых моделей. Классический черный цвет легко сочетать со светлой рубашкой или свитером, чтобы создать приятный контраст.

А цветная модель, например, карамельного или шоколадного цвета, придаст образу более элегантный вид.

Спортивный шик

Для создания более современного и молодежного образа можно сочетать плиссированную юбку с кроссовками.

Придать образу живости помогут пастельные тона как юбки, так и туфель. Однако стоит избегать кроссовок на танкетке, отдавая предпочтение более простым моделям, таким как теннисные кроссовки, чтобы не слишком утяжелять образ.