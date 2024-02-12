Мнение: Развод по-казански

Когда распалась семья Рыболовлевых, бывшая супруга миллиардера обратилась в суд. И в 2014 году Женевский суд обязал Дмитрия Рыболовлева передать бывшей супруге Елене 604 миллиона долларов и две виллы в Швейцарии.

Когда распалась семья Потаниных, Владимир Потанин оставил бывшей супруге, с которой прожил почти 30 лет, три земельных участка, два дома, один из которых на Рублевке, и 40 миллионов долларов. Но жена миллиардера заявила претензии на половину доли Потанина в «Норникеле» и другие активы бывшего мужа. Наталья инициировала расследование, чтобы найти миллиарды мужа.

Детективам удалось выяснить, что все активы миллиардера записаны на самые разные фирмы, которые вроде бы не имеют отношения к Владимиру Потанину. Пока шло расследование, пока начался судебный процесс, прошло время. В итоге требования Натальи Потаниной к Владимиру Потанину в России были отклонены из-за истечения срока давности.

Тогда женщина подала иск в Высокий суд Лондона. Потребовав у бывшего мужа почти 9 миллиардов долларов. И этот судебный процесс до сих пор продолжается.

Семья Куляжевых из Казани развелась 11 мая 2023 года. А 2 августа Ирина Куляжева стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 ст. 163 Уголовного кодекса. Вымогательство в особо крупном размере, организованной группой. Предусматривающей наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Дело в том, что Ирина Куляжева по примеру Натальи Потаниной наняла частных детективов, что бы те нашли тайные активы бывшего мужа.

Но муж Ирины Куляжевой– замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев, карьерный чиновник, ни дня не занимавшийся бизнесом. И сейчас следствие должно выяснить, действительно ли крупный казанский чиновник является подпольным миллиардером, контролирующим активы на 10 миллиардов рублей, на половину которых Ирина Куляжева и заявила претензии.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мой Telegram-канал. Подписывайтесь!

—