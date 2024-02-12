 

Илон Маск опроверг продажу России терминалов Starlink

12.02.2024, 9:25, Разное
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Илон Маск, американский предприниматель и мультимиллиардер, на своей странице в социальной сети X заявил, что его компания SpaceX не осуществляет продажу терминалов спутниковой связи Starlink России, как утверждали некоторые СМИ.

Маск прокомментировал появившиеся слухи о продаже терминалов спутникового интернета России, отметив, что, по его информации, такие продажи не осуществлялись непосредственно или косвенно. Он подчеркнул, что информация об этом является «категорической неправдой».

Ранее сообщалось, что российские военные начали использовать системы Starlink, разработанные компанией SpaceX, в зоне СВО на Украине.

10 февраля SpaceX запустила на орбиту новую партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.


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