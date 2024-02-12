 

«Юрий Дудь – это нейросеть» – российский учёный рассказал, как в 2017 году создал первого в истории искусственного журналиста-интервьюера

12.02.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Никакого Юрия Дудя* не существует, а все видеоролики с участием персонажа – либо дипфейки, либо полностью сгенерированы нейросетью.

С таким сенсационным заявлением выступил доктор физико-математических наук и автор многочисленных работ в области искусственного интеллекта Павел Мезенцев. Учёный рассказал, что в 2017 году создал искусственного журналиста, поспорив на ящик пива.

По словам Мезенцева, все видеоролики с интервью, якобы взятыми Дудём у знаменитостей, были сгенерированы при помощи нейросети «Dude 0.7b». Программа появилась на свет в результате спора с коллегой, тоже учёным-математиком, который утверждал, что коллега не сможет за неделю создать искусственного журналиста, который бы нравился широкому зрителю. На кону стоял ящик пива «Балтика 10», поэтому учёный засел за работу и уже через 4 дня запустил первый прототип нейросети на YouTube.

Первый же сгенерированный ролик, где к искусственно созданному виртуальному персонажу по имени Юрий «пришёл» рэпер Баста, неожиданно для всех набрал несколько миллионов просмотров в первый же день. Профессор Мезенцев тут же уволился из института и занялся развитием нейросети.

– Мы вроде бы не скрывали, что создаём комического персонажа типа Масяни, – говорит создатель нейросети. – Специально внесли некоторые штрихи: например, он в 30 лет одевался и разговаривал как 15-летний подросток. Это вообще-то была сатира на молодое поколение. Но на удивление, публике этот герой понравился, и я начал создавать для интервью новых гостей. Почему-то на протяжении семи лет никто ничего не заподозрил, хотя пару раз под роликами возникали комментарии звёзд, которых мы якобы интервьюировали, что это фейк.

*Признан иностранным агентом в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / DTF: релиз российской Loop Hero на iOS и Android состоится 30 апреля 2024 года

12.02 / Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о факторах развития рака

12.02 / Скандалы: Звёзды разъехались, продюсеры остались

12.02 / Скандалы: «Это изменило мою жизнь»

12.02 / Житель Стокгольма обвинил Такера Карлсона в домогательствах 25-летней давности

12.02 / Мнение: О новом разводе «Кровавой барыни»… Ксюша Собчак — всё?

12.02 / Мнение: Дешёвая вторичка, миф о пустых квартирах и как лишали жилплощади в СССР

12.02 / Скандалы: «Жестокий урок»

12.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Вымогательство не всегда проходит успешно

12.02 / Личное: “Пауки лучше”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика